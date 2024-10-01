Obruktan uzak durulmalı

Haber Merkezi

Tarımın başkenti Konya Ovası’nda yer altı su seviyesi her geçen gün düşerken, obruk oluşumları da artarak devam ediyor. Son araştırmalarda yaklaşık 3 bin obruğun kayıtlara geçtiğine değinen Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, obruk oluşumunun belirtilerine dikkat çekti.

Arık, “Obruklarla ilgili birçok belirti var. Geçmişte su birikmeyen yerlerde suyun birikmeye başlaması, yerde kırıkların, çatlakların oluşması, bina içlerinde duvarlarda kırıkların, çatlakların oluşması, bazı kapanmayan çekmeceler, kapanmayan kapılar, sıkışan pencereler belirtiler olarak söylenebilir. Yerden gürültülerin duyulması obruk belirtisi olabilir. Bu durumda o alandan uzak durulmalı” diye konuştu.