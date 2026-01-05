Ocak 2026 Kira Artış Oranı Belli Oldu! İşte Kira Zammı ve Yeni Kira Hesaplama Tablosu

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre on iki aylık ortalamalara göre TÜFE yüzde 34,88 olarak gerçekleşti. Bu veriyle birlikte Ocak 2026 kira artış oranı da %34,88 oldu. Ev sahipleri ve kiracılar için en çok merak edilen konuların başında “kira artış oranı ne kadar oldu?”, “kira zammı nasıl hesaplanır?” ve “yeni kira kaç TL olacak?” soruları geliyor. İşte merak edilen tüm detaylar, hesaplama örnekleri ve kira artışıyla ilgili en çok sorulan soruların yanıtları…

OCAK 2026 KİRA ARTIŞ ORANI: %34,88

TÜİK verilerine göre açıklanan 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı %34,88. Buna göre Ocak 2026 döneminde kira artışında geçerli oran yüzde 34,88 olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla ev sahibinin yapacağı kira zammında baz alınacak oran netleşmiş durumda.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı hesaplamak oldukça basit. Mevcut kira bedeli alınır ve üzerine %34,88 eklenir. Böylece yeni kira bedeli bulunur.

Ocak 2026 Kira Artış Hesaplama Örnekleri

Mevcut Kira Zam Oranı Yeni Kira 10.000 TL %34,88 13.488 TL 20.000 TL %34,88 26.976 TL 30.000 TL %34,88 40.464 TL

Bu örneklere bakıldığında, Ocak 2026 kira artış oranı %34,88 olduğundan kira tutarlarının ciddi oranda yükseldiği görülüyor. Bu nedenle hem kiracıların hem de ev sahiplerinin hesaplamayı doğru yapması büyük önem taşıyor.

KİRA ZAMLARIYLA İLGİLİ EN ÇOK MERAK EDİLENLER

Kira artışı gündeme geldiğinde en yoğun araştırılan konular arasında kira artış oranı ne kadar, yeni kira nasıl hesaplanır, kira zammı ne zaman geçerli olur ve kiracı ile ev sahibi hakları yer alıyor. İşte en önemli başlıklar…

Ocak 2026 kira artış oranı ne kadar? Ocak 2026 kira artış oranı %34,88 olarak uygulanıyor. Bu oran TÜİK’in açıkladığı 12 aylık ortalama TÜFE verisi üzerinden belirleniyor. Kira zammı hemen mi uygulanır? Kira artışı genellikle kira sözleşmesinin yenilendiği dönemde geçerli olur. Zam oranı, belirlenen dönemden itibaren yeni kira bedeline yansıtılır. Kira zammı hesaplanırken neye dikkat edilmeli? Belirlenen oran üzerinden doğru hesaplama yapılmalı, mevcut kira bedeli üzerinden %34,88 eklenerek yeni kira bulunmalıdır.

Kiracı zam oranını kabul etmek zorunda mı? Kiracı ile ev sahibi arasında anlaşma esastır. Tarafların iletişim kurması, hesaplamanın net ve doğru yapılması önemlidir. Ev sahibi istediği kadar zam yapabilir mi? Kira artışında belirlenen artış oranının dikkate alınması gerekir. Uygulamada belirlenen oranın referans alınması beklenir. Kiracı zamlı kirayı ne zaman ödemeye başlar? Sözleşme dönemine bağlı olarak zamlı kira takip eden dönemde uygulanmaya başlar.

TÜİK tarafından açıklanan veriye göre Ocak 2026 kira artış oranı %34,88 oldu ve bu oran kiracılar ile ev sahipleri için yeni dönemin temel referansı haline geldi. Kira artış oranı doğru hesaplanmalı, zamlı kira tutarı net şekilde belirlenmeli ve tarafların karşılıklı anlayış ve iletişim içinde hareket etmesi büyük önem taşıyor. Güncel verileri izlemek, hesaplamaları doğru yapmak ve hakları bilmek, sürecin daha sağlıklı ilerlemesini sağlıyor.