Ocak 2026 Kira Artış Oranı Belli Oldu mu? Kira artış oranı ne zaman belli olacak?

Ocak 2026 kira artış oranı milyonlarca kiracı ve ev sahibi tarafından merak edilirken, gözler TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Peki Ocak 2026 kira zammı hesaplaması nasıl yapılıyor, şu an için belirlenen oran var mı ve veriler ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de konut kiralarında artış oranı, TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık ortalamalara göre TÜFE artış oranına göre belirleniyor. Bu oran, kira sözleşmesi yenileme döneminde dikkate alınan resmi kira artış tavanı niteliği taşıyor. Ev sahibi belirlenen oranın üzerinde artış yapamazken, kiracılar da bu oranı referans alarak ödeme planlarını şekillendiriyor.

ARALIK 2025 KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇTI?

Kira artış oranları açısından belirleyici olan kasım 2025 enflasyon verilerine bakıldığında, 12 aylık ortalamalara göre TÜFE değişim oranı %35,91 olarak açıklanmıştı. Bu sebeple Aralık 2025 kira artış oranı da %35,91 seviyesinde gerçekleşmişti.

Dönem Belirleyici Veri Kira Artış Oranı Aralık 2025 12 Aylık Ortalamalara Göre TÜFE %35,91

OCAK 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ocak 2026 kira artış oranı için TÜİK tarafından açıklanacak Aralık 2025 enflasyon verisi bekleniyor. Bu veri açıklandıktan sonra Ocak 2026 kira zammı da netleşmiş olacak. TÜİK Aralık 2025 enflasyon verilerini 5 Ocak 2026 Pazartesi günü kamuoyuna duyuracak. Dolayısıyla Ocak 2026 kira artış oranı da aynı gün kesinleşmiş olacak.

OCAK 2026 KİRA ARTIŞI İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Aralık 2025 enflasyon verisi açıklanacak.

12 aylık ortalamalara göre TÜFE oranı ortaya çıkacak.

Bu oran Ocak 2026 kira artış oranı olarak kullanılacak.

Kiracılar ve ev sahipleri sözleşme dönemlerinde bu oranı dikkate alacak.

Ocak 2026 kira artış oranı belli oldu mu?

Hayır, Ocak 2026 kira artış oranı henüz belli olmadı. TÜİK Aralık 2025 enflasyon verisini açıkladığında oran netleşecek.

Ocak 2026 kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Ocak 2026 kira artış oranı, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü açıklanacak enflasyon verilerinin ardından belli olacak.

Aralık 2025 kira artış oranı kaçtı?

Aralık 2025 kira artış oranı, 12 aylık ortalamalara göre %35,91 olarak uygulanmıştı.

Kira artışı nasıl hesaplanıyor?

Kira artışları, TÜİK’in açıkladığı 12 aylık ortalama TÜFE oranına göre hesaplanıyor ve bu oran artış tavanı kabul ediliyor.

Ocak 2026 kira artış oranı için geri sayım başladı. Kiracılar ve ev sahipleri, TÜİK’in açıklayacağı Aralık 2025 enflasyon verileriyle birlikte yeni dönemde uygulanacak kira zam oranını öğrenecek. 5 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak veriler sonrasında kira hesaplamaları netleşmiş olacak.