Ocak ayı verileri: İstanbul'da bir mahallede ekstrem sıcaklık kaydedildi

Türkiye'de bu yıl ocak ayı ortalama sıcaklığı 3,6 derece ile mevsim normallerine göre 0,7 derece arttı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde 1991-2020 arasında 2,9 olarak ölçülen ocak ayı ortalama sıcaklığı, geçen ay 3,6 dereceyle mevsim normallerinin 0,7 derece üzerine çıktı.

EN DÜŞÜK SICAKLIK ERZURUM'DA

Geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 33,1 dereceyle Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 23,4 dereceyle Yalova'da kaydedildi.

FLORYA'DA EKSTREM SICAKLIK

İstanbul Florya'da geçen ay ölçülen sıcaklık, mevsim normallerinin 0,1 derece üzerine çıkarak ekstrem sıcaklık olarak kayıtlara geçti.