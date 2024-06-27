Ocak ayına kadar ölmemeye çalışın

Hükümetten isyan ettiren açıklama geldi. Bakan Işıkhan temmuzda asgari ücrete zam yapılmayacağını, emekliye ise refah payı verilmeyeceğini açıkladı. Asgari ücrete zam için altı ay sonrasını işaret etti.

Ekonomi Servisi

Emekli ve asgari ücretli uzun süredir iktidarın kötü ekonomi politikaları altında ezilip, artan gıda fiyatları karşısında neredeyse karnını dahi doyurmakta zorlanırken dün yapılan açıklama yaraya tuz bastı.

Her ay tırmanarak devam eden enflasyon karşısında aldığı aylık ve maaşı eriyen yurttaşları şimdi daha da zor günler bekliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan AKP grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Işıkhan soru üzerine "Asgari ücrette herhangi bir artış olamayacak. Geçen aralık ayında da biz bunu ifade ettik. Göstergeler de çok olumlu geliyor. İnşallah aralık ayında asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geleceğiz" yanıtını verdi.

HEDEFİ KALICI REFAHMIŞ!

Amaçlarının geçici refahı sağlamak olmadığını vurgulayan Işıkhan, kalıcı refahı sağlamak için böyle bir karar aldıklarını belirterek aylardır söyleneni tekrar etti: “Bunun sonuçlarını yıl sonuna doğru enflasyon düşüşüyle birlikte göreceğiz.”

Bir gazetecinin "Emekliye enflasyon farkının haricinde bir refah payı gündeme gelebilir mi?" sorusu üzerine Işıkhan, "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok" dedi.

Ülke nüfusunun büyük bölümünü ilgilendiren bu açıklamalar işçi ve emekli cephesinde tepkiye yol açtı. Asgari ücretin de emekli maaşının da kiraya dahi yetmediği, en küçük market alışverişinin bin liradan başladığı bir ortamda acı reçete tıkır tıkır işletildi. Emekli ve çalışan en az 6 ay daha insanlık dışı bir ücrete mahkum edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, “Enflasyonun hızla yükseldiği, temel gıda ve enerji fiyatlarının sürekli arttığı bir dönemde, bu anlayışta direnmenin elbette siyasi bir bedeli olacaktır” dedi.

“YAŞAMASANIZ DA OLUR”

Taşçıer tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “İğneden ipliğe her şeye zam gelirken, asgari ücretliye Aralık ayını işaret etmek, emekliden refah payını esirgemek ‘yaşamasanız da olur’ demektir. Bu açıklamayla birlikte Meclis'e getirilecek vergi paketi neticesinde çalışanların ve emeklilerin bu zor ekonomik koşullar altında daha fazla ezilecekleri de kesinleşmiş oldu. Yanlış ekonomi politikaların bedelini emekçinin, emeklinin sırtına yüklemek, milyonlarca insanı sosyal ölüme mahkûm etmek vicdansızlıktır. Öte taraftan 10 bin lira ile nefes almaya çalışan milyonlarca emekliye refah payı verilmemesi de garabettir.”

Taşçıer “Bakan Işıkhan’ın açıklamaları toplumsal huzursuzluğu artıracak ve sosyal adaleti zedeleyecek derecede vurdumduymazlığın ve sorumsuzluğun açık göstergesidir” dedi.

***

TEMMUZDA MUTLAKA ZAM YAPILMALI

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer de “Asgari ücrete temmuz ayında mutlak suretle artış yapılması gerekiyor” dedi.

Gürer şunları söyledi: "Sorun derinleşiyor. Yoksulluk artıyor. Her üç ayda bir asgari ücret enflasyon karşısında yeniden değerlendirilmeli ve güncellenmeli. Çünkü asgari ücret genel ücrete dönüşmüş durumda ve binlerce insan bu ücretle yaşamaya mecbur kılınıyor. Yoksulluk sınırının, açlık sınırının altında gelire sahip olan emeklinin, asgari ücretlinin içinde bulunduğu durumu görmezden gelen bir siyasi iktidar var."