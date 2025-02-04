Ocak ayında 33 kadın katledildi, 32 kadının ölümü şüpheli!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2025 Ocak Raporu’nu açıkladı.

Rapora göre, ocak ayında 33 kadın cinayeti işlendi, 32 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu.

Rapora göre, 33 kadından; 8’i boşanmayı istemek, barışmayı, evlenmeyi, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istediği için, 1’i yemek yapmadığı bahanesi ile öldürüldü. 20 kadının ise hangi nedenle öldürüldüğü tespit edilemedi.

KADINLAR KİMLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ?

Ocak ayında öldürülen 33 kadının 8’i evli olduğu erkek, 5’i birlikte olduğu erkek, 6’sı akrabası, 3’ü tanıdığı, 3’ü oğlu, 3’ü kardeşi, 2’si eskiden evli olduğu erkek ve 1’i babası tarafından öldürülmüştür. Bu ay kadınların %24’ü evli olduğu erkek tarafından öldürüldü.

KADINLAR EN ÇOK EVLERİNDE KATLEDİLDİ!

Kadınların 23’ü evinde, 3’ü sokakta, 1’i ıssız bir yerde, 1’i hastanede ve 1’i parkta öldürülmüştür. 4 kadının öldürüldüğü yer tespit edilememiştir. Bu ay öldürülen kadınların %70’i evlerinde öldürüldü.

Bu ay öldürülen kadınların 17’si ateşli silahlarla, 8’i kesici aletlerle, 3’ü boğularak, 2’si darp edilerek, 1’i yakılarak katledildi. İki kadının nasıl öldürüldüğü tespit edilemedi.