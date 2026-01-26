Ocak Enflasyonu Ne Zaman Açıklanacak? Merkez Bankası 2026 Ocak Enflasyon Tahmini

Ekonomi gündeminin en kritik başlıklarından biri olan enflasyon verileri, 2026 yılının ilk ayında da piyasaların odağında yer alıyor. “Ocak enflasyonu ne zaman açıklanacak?”, “Merkez Bankası 2026 Ocak enflasyon tahmini ne yönde?” ve “Yıl sonu enflasyon beklentisi kaç oldu?” gibi sorular, yatırımcıdan vatandaşa kadar geniş bir kesim tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi, Ocak ayı enflasyon beklentilerine dair önemli ipuçları sunuyor.

OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ MERKEZ BANKASI ANKETİYLE NETLEŞTİ

TCMB tarafından yayımlanan Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, 2026 Ocak ayı enflasyon beklentilerine ilişkin güncel tahminleri ortaya koydu. Anket sonuçlarına göre enflasyon beklentilerinde sınırlı bir gerileme dikkat çekiyor.

Cari yıl sonu TÜFE artış beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 23,35 seviyesindeyken, Ocak ayı anketinde yüzde 23,23’e geriledi. Bu görünüm, enflasyonda kademeli bir yavaşlama beklentisinin sürdüğüne işaret ediyor.

2026 OCAK AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ocak ayı enflasyon oranının açıklanacağı tarih, ekonomi çevreleri tarafından yakından izleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ay düzenli olarak kamuoyuyla paylaşıyor.

Bu kapsamda, 2026 Ocak ayı enflasyon oranı 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.00’da TÜİK tarafından açıklanacak.

2026 OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan toplam 72 katılımcı ile gerçekleştirdiği Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçlarını yayımladı.

Ocak ayı TÜFE artış beklentisi yüzde 3,44’ten yüzde 3,76’ya yükseldi.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 23,35’ten yüzde 23,23’e geriledi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,35’ten yüzde 22,20’ye düştü.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 17,45’ten yüzde 16,94’e geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,1693 olarak açıklanırken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 51,8879 seviyesinde gerçekleşti.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Ocak ayı anket dönemine göre katılımcıların yıllık enflasyon beklentileri şu şekilde sıralandı:

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi: %23,23

12 ay sonrası TÜFE beklentisi: %22,20

24 ay sonrası TÜFE beklentisi: %16,94

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2026 yılı Ocak ayı anket döneminde katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri de paylaşıldı. Bu tahminler, enflasyonda orta vadeli beklentilerin hangi aralıklarda yoğunlaştığını gösteriyor.

%17,26 olasılıkla %19,00 – %20,99 aralığında artış

%47,35 olasılıkla %21,00 – %22,99 aralığında artış

%23,63 olasılıkla %23,00 – %24,99 aralığında artış

Nokta tahminlere göre katılımcıların beklentileri ise ağırlıklı olarak %21,00 – %22,99 aralığında yoğunlaşıyor.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Anket sonuçları, 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinde de aşağı yönlü bir eğilimin öne çıktığını gösteriyor. Katılımcı değerlendirmeleri, enflasyonda orta vadede kademeli bir gerileme beklendiğine işaret ediyor.

