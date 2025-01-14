Ocakta unutulan çaydanlık patladı: 14 yaşındaki çocuk yoğun bakımda

İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki bir kuaförde ocakta unutulan çaydanlığın patlaması sonucunda yangın çıktı.

Olayda 14 yaşındaki E.B.İ. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.

Olay, 12 Ocak Pazar günü saat 20.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre akşam saatlerinde arkadaşlarıyla kuaförde vakit geçiren 14 yaşındaki E.B.İ., çay demlemek için çaydanlığa su koydu.

Ancak çocuk arkadaşlarıyla sohbete dalıp çaydanlığı ocakta unuttu. Ocaktaki çaydanlığın patlaması sonucu mutfakta yangın çıktı. Buzdolabına da sıçrayan yangının büyümesi üzerine E.B.İ., lavabodan su alıp yangını söndürmek istedi. Ancak büyüyen yangın çocuğun kıyafetlerine sıçradı.

ÇOCUK AĞIR YARALANDI

Çocuk üstünde eriyen kıyafetlerin vücuduna yapışması sonucu ağır yaralandı. Arkadaşlarının dışarıya çıkardığı E.B.İ., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla önce Sarıyer Çayırbaşı Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan çocuk ilk tedavisinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunda 3. derece yanık oluşan çocuğun bilincinin kapalı, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ÇAYDANLIK PATLAYIP BUZDOLABINI YAKTI

İtfaiye ekipleri kuaförde çıkan yangını söndürdü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sonrası yaptığı kontrollerde, ilk belirlemelere göre çaydanlıktan başlayan yangının buzdolabına sıçrayarak büyüdüğü tespit edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

HASTANEDE YER OLMADIĞI İÇİN KOCAELİ'NE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili konuşan kuaför dükkanının sahibi ve yaralanan E.B.İ'nin amcası Sait İskender, "Bizim yeğen arkadaşlarıyla beraber vakit geçiriyorlar. Mutfak o arada yanmaya başlıyor, dolapta yangın çıkıyor. Arkadaşları da 'Engin çık dışarıya mutfak yanıyor' diyor. Çocuk da çıkıyor ama babasının korkusundan kendi başına söndürmek istiyor ama kendini hep yakmış. Biz olaydan 5 dakika sonra buradaydık; ambulans ve itfaiye erken gelmişlerdi. Sonra çocuğu hastaneye kaldırdık. Sarıyer Etfal'a kaldırdık. Burada yer olmadığı için Kocaeli’ne sevk ettik. Sabah oradan geldim ama durumu vahim. Şu an da yoğun bakımda, kollarından ve bacaklarından ameliyat oldu damarlarında kan akışı olmadığı için. Üstündeki kıyafetler vücuduna yapışmıştı.Çocukların gösterdiği kayıtlardan gördüğüm kadarıyla çocuğun durumu iyi değildi. İnşallah iyi olur" dedi.