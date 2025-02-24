Öcalan beklenen açıklamayı bu hafta içinde yapacak

PKK lideri Abdullah Öcalan, beklenen açıklamasını bu hafta içinde yapacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’in açıldığı 1 Ekim’de sürpriz şekilde DEM Partililerin elini sıkmasıyla başlayan ve ardından “Öcalan Meclis’e gelsin, konuşsun” önerisiyle boyut atlayan “süreç”, oluşturulan İmralı heyetinin Öcalan’a yaptığı iki ziyaretle devam etmişti.

Bir süredir ise Öcalan’dan sürece ilişkin bir açıklama gelmesi bekleniyor. Daha önce bu açıklamanın 15 Şubat’ta yapılacağı iddia edilmişti ancak 24 Şubat itibariyle henüz İmralı’dan kamuoyuna bir mesaj yansımadı.

Bugün Meclis’te konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İmralı heyetinin PKK lideri Abdullah Öcalan ile birkaç gün içerisinde görüşeceğini söyledi.

Koçyiğit, “Bu görüşmeden sonra da Öcalan’la beraber yapılacak tarihi çağrının takvimi de netleşmiş olacak ve çok kısa bir süre içerisinde de gerçek anlamda 100 yıllık, yüzyılı aşkın olan Kürt sorunu, 40 yılı aşkın çatışmalı geçen Kürt sorununun çözümünde yeni bir dönemin başlangıcı olacak. O tarihi çağrının geleceğini de biliyoruz” dedi.

BirGün’ün edindiği bilgiye göre, Öcalan beklenen açıklamasını bu ay bitmeden, yani hafta sonuna kadar yapacak.