Öcalan'dan DEM Parti iddiası: Oy oranı verdi, tavsiyelerini aktardı

PKK Lideri Abdullah Öcalan, DEM Parti İmralı heyeti ile yaptığı son görüşmede, DEM Parti'nin oy potansiyelinin yüzde 20 olduğunu ve hiçbir ittifakın DEM Partisiz iktidar olamayacağını kaydetti.

DEM Parti İmralı heyeti, 2 Aralık günü İmralı'ya giderek PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştü.

Öcalan'ın görüşmede, DEM Parti'nin oy oranına dikkat çektiği ve siyasi partilere seslendiği öğrenildi.

"DEM PARTİSİZ İKTİDAR OLAMAZ"

Mezopotamya Ajansı’nın Ajansa Welat’tan aktardığına göre Öcalan heyet ile yaptığı görüşmede, şunları söyledi: “Sürecin ikinci aşamasında bu meseleyle ilgileneceğim. DEM Parti’nin büyük bir potansiyeli var. Kendisine inanmalıdır. Kilit bir partidir. İster Cumhur İttifakı olsun ister Millet İttifakı olsun hiçbiri DEM Partisiz iktidar olamaz. Bunun için de toplumu örgütlemeli ve kendine inanmalı. Oy potansiyeli de yüzde 20’lerdedir."

Toplumda yaşanan şiddete karşı bir an önce yapılması gerekenlere dair kamuoyuna çağrı yapan Öcalan, “Toplumda yaşanan şiddet olaylarının olağanüstü bir hal aldığının farkındayım. Özellikle kadına yönelik şiddet çok yükselmiş. Bu durum beni üzüyor. Çözüm sürecinde üzerinde fazla durmamın nedenlerinden biri de bu sorunları ele almak ve çözümleri üzerinde durmaktır. Barış ve Demokratik Toplum Süreci’nin birinci aşaması tamamlandığımızda, sıra bu konulara gelecektir. Kısa süre içerisinde bu konuda on bakanlıktan daha fazla çalışacağımın sözünü veriyorum. Üzerinde ilk duracağım konu da toplum içerisindeki şiddet olacaktır. Bu konuya karşı yasal, toplumsal, ahlaki ve kültürel tedbirler alınmalıdır” dedi.