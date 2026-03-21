Öcalan'dan Demirtaş'a mektup iddiası: ''Siyasete hazırlan''

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmalar sürerken PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a mektup gönderdi.

İddiaya göre, Öcalan mektubunda Demirtaş’a siyasete hazırlık mesajı verdi ve yeni kurulacak partide aktif rol üstlenmesini istedi.

İktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak tanımladığı süreçte önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Öcalan’ın toplumdaki meşruiyeti tartışılırken gelen bu adım dikkat çekti. Nefes'te yer alan habere göre, mektupta Demirtaş’a “siyasete hazırlan” mesajı iletildi.

Öte yandan, Öcalan’ın DEM Parti yerine yeni bir parti ve kadro oluşturmayı düşündüğü uzun süredir konuşuluyor.

İddialara göre, Öcalan yeni kurulacak partinin tek genel başkanı olması gerektiğini ve bu görev için Demirtaş’ı uygun gördüğünü belirtti.

Bu gelişmenin, bugüne kadar kamuoyuna yansıyan Öcalan-Demirtaş gerilimi veya fikir ayrılığı iddialarının aksine, iki isim arasında bir sorun olmadığını ve Demirtaş’ın siyaseten aktif rol almasının istendiğini gösterdiği iddia edildi.