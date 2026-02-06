Öcalan için "2035" iddiası



Türkiye’de Abdullah Öcalan’ın “umut hakkı”ndan yararlanıp yararlanamayacağına ilişkin tartışmalar sürerken, iktidara yakın Türkiye Gazetesi’nde yer alan bir yorumda dikkat çekici bir tarih gündeme getirildi ve "Öcalan’ın şartlı salıverme hükümlerinden yararlanıp yararlanmayacağı 15 Şubat 2035 tarihinden itibaren değerlendirilecek” ifadelerine yer verildi.

KOMİSYON RAPORU

Haberde, “Edinilen bilgilere göre Terörsüz Türkiye kapsamında Meclis komisyonu tarafından hazırlanacak raporda PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a umut hakkı tanınması yönünde doğrudan bir ifade yer almayacak” denildi.

Aynı değerlendirmede raporun içeriğine ilişkin, “AİHM kararlarının uygulanması tavsiye edilecek. Böylece AİHM’in daha önce Öcalan’la ilgili verdiği umut hakkı kararı da bu kapsamda gündeme getirilecek” ifadelerine yer verildi.

Bu çerçevede bir değerlendirme yapılması halinde ise Öcalan’ın tahliyesinin en erken 2035 yılı sonrasında mümkün olabileceği, hukukçu görüşlerine dayandırılarak ifade edildi.

“15 ŞUBAT 2035’TEN İTİBAREN DEĞERLENDİRİLECEK”

Haberde, şu anda Türk hukuk sisteminde umut hakkı uygulamasının bulunmadığı, "örgüt kurma ve yönetme" suçlarından tutuklu bulunanlar için de 36 sene dolmadan tahliyenin gündeme gelemeyeceği belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

“Hukukçulara göre ceza infaz yasasında değişiklik yapılsa bile, umut hakkı konusu Öcalan’ın hapse atıldığı 15 Şubat 1999 tarihinden itibaren 36 yıl geçmeden gündeme gelmeyecek. Bu kapsamda Öcalan’ın şartlı salıverme hükümlerinden yararlanıp yararlanmayacağı 15 Şubat 2035 tarihinden itibaren değerlendirilecek.”