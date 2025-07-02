Öcalan ile görüşmek için gelen uluslararası heyetten iktidara demokratikleşme çağrısı

İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için İstanbul'a gelen 39 kişilik uluslararası heyet, Taksim Hill Otel’de basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, "Türk makamlarına, Kürt toplumunun tüm kesimleriyle gerçek, yapıcı bir diyalog ve barış müzakerelerine yönelik somut adımlar atmaları çağrısında bulunuyoruz" dendi.

Türkiye'deki ilerici hareketlere ve siyasi partilere de sürecin başarısı için çaba gösterme çağrısı yapıldı. Öte yandan kalıcı bir barış için demokratikleşmenin gerektiği vurgulanırken "Bu süreç boyunca Türkiye, sınırları içindeki tüm insanların insan haklarına saygı gösterme, onları yerine getirme ve koruma yönündeki uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmelidir" ifadeleri kullanıldı.

İKTİDARA DEMOKRASİ VE ADALET ÇAĞRISI

İktidara da çağrıda bulunan heyetin açıklaması şu ifadelerle tamamlandı:



"Bir grup uluslararası aktivist, akademisyen, siyasetçi ve insan hakları uzmanı olarak, Türk hükümetini uluslararası insan hakları ve insancıl hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Türkiye hükümetine adalet, demokrasi ve barış ilkelerine uygun hareket etmesi yönünde çağrıda bulunuyoruz. Hükümetin atacağı adımları izlemeye devam edeceğiz ve Türkiye’nin tam anlamıyla demokratik ve kapsayıcı bir topluma doğru gerçek bir geçiş sürecine girmesini umut ediyoruz."

Heyet, dün İstanbul'a gelerek temaslarına başlamış, DEM Parti İstanbul il örgütünü ziyaret etmiş ve partinin eş genel başkanı Tuncer Bakırhan ile görüşmüştü.