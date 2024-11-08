Öcalan'ın ailesinden yeni başvuru

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın ailesi ve vasisi, görüşme talebiyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İmralı Cezaevi Müdürlüğü’ne bir kez daha başvurdu.

Yaklaşık 43 aylık aranın ardından Abdullah Öcalan, kendisini ziyarete gelen yeğeni ve DEM Parti Urfa Milletvekili Ömer Öcalan ile görüşmüş ve "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim" şeklinde mesaj iletmişti.

Adalet Bakanlığı ise görüşmenin 'aile ziyareti kapsamında gerçekleştirildiğini' açıklamıştı.

Öcalan, avukatlarıyla ise son olarak 2019'da görüşmüştü.