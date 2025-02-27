Öcalan'ın çağrı yapması bekleniyor: Suriye’nin 7 kentinde ekranlar kuruldu

DEM Parti İmralı Heyeti'nin PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapacağı görüşmenin ardından İstanbul’da düzenleyecekleri basın toplantısının takip edilebilmesi için Suriye'nin 7 kentinde dev LED ekran kurdu.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre; Kuzey ve Doğu Suriye’nin birçok kentinde açıklamanın canlı yayınlanması için dev ekranlar kuruldu. Ekranlar Kamışlı, Hasiçi, Al-Malikiyah, Rakka, Tabka, Kobani ve Halep’te kurulacak. Tertip Komitesi’nin verdiği bilgilere göre saat 16.00 itibariyle dev ekranlar hazır olacak.

Ekranların kurulacağı merkezler şöyle:

Kamışlı: 12 Mart Şehitler Stadyumu, Hasiçi: 4 Nisan Parkı, Al-Malikiyah: Özgürlük Parkı, Tabka: İttihad Stadyumu ve Afrin-Şehba göçmenlerinin kaldığı spor kompleksi (2 noktada kurulacak), Rakka: Belediye Stadyumu, Kobani: Özgür Kadın Meydanı, Halep: El Zeytunî Meydanı