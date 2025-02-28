Öcalan'ın çağrısı: DEM Parti, üç ayrı toplantı kararı aldı

DEM Parti yönetimi, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 'silah bırakma ve örgütü feshetme' çağrısının ardından süreci değerlendirmek üzere bir araya gelecek.

Partinin yetkili kurulları gelişmeleri değerlendirmek üzere 2,3 ve 5 Mart tarihlerinde Ankara'da toplanacak.

Toplantılara ilişkin program şöyle:

2 Mart Pazar

10:00 – Parti Meclisi ve İl Eş Başkanları Toplantısı

Yer: Genel Merkez Binamız (BALGAT)

3 Mart Pazartesi

Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı

Yer: Genel Merkez Binamız (BÜKLÜM)

5 Mart Çarşamba

10:00 – Milletvekilleri ve Belediye Eş Başkanları Toplantısı

Yer: Genel Merkez Binamız (BALGAT)

ÖCALAN'IN ÇAĞRISI

Dün (27 Şubat) İmralı Adası’na giden DEM Parti heyeti, görüşmenin ardından İstanbul'da yaptıkları basın açıklamasında PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısını okumuştu.

PKK lideri Öcalan, açıklamasında "Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim" ifadelerini kullanmıştı.