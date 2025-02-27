Öcalan'ın çağrısı paylaşılacak: Diyarbakır ve Van'da LED ekranlar kuruldu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısını duyurması öncesi Diyarbakır ve Van'da hazırlıklar yapıldı.

DEM Parti heyeti, bugün 3’üncü görüşmeyi gerçekleştirmek üzere İmralı Adası'na gitti.

Heyette, ilk iki görüşmede yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk ve avukatlar da yer aldı.

İmralı Heyeti, saat 14.00 sıralarında Öcalan ile görüşmesini tamamlayarak dönüş için harekete geçti.

Heyet, görüşmenin ardından saat 17.00’de Taksim'de bir otelde açıklama yapacak. Açıklamanın, parti tarafından Van ve Diyarbakır LED ekranlarda canlı yayınlanacağı duyuruldu.

Diyarbakır'da Dağkapı Meydanı’nda hazırlıklar yapıldı. Meydana ses sistemi ve ekran getirildi. Sistemler vinç ile kuruldu.

DEM Parti Van İl Başkanlığı tarafından da açıklama öncesi Kent Meydanı'na LED ekran kuruldu.