Öcalan'ın çağrısına DEVA Partisi'nden açıklama: ”İnşallah elinde silah tutan PKK bu çağrıya olumlu cevap verir”

2013 yılında yürütülen Çözüm Süreci’nde AKP milletvekili iken “akil” heyette yer alan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Abdullah Öcalan’ın bugün yaptığı çağrıyı değerlendirdi.

Ekmen, “Beklenen bir çağrı. Hayırlı olsun. İnşallah elinde silah tutan PKK bu çağrıya olumlu cevap verir. Tüm göstergeler bu yönde. İnşallah Türkiye’de demokratik siyasi alanı daraltan, demokratikleşmenin önündeki en büyük engel olan ve Türkiye’nin 40 yılında binlerce cana, trilyonlarca dolara mal olmuş bu defter, bu parantez kapanır diyoruz” şeklinde konuştu.

Çağrının karşılık bulup bulmayacağı sorusu üzerine Ekmen, “Son bir haftada artan trafik ve gelen mesajlar, örgütün bu çağrıya icabet edeceğini gösteriyor. O sürecin de sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını umut ederiz” dedi.

“Abdullah Öcalan’ın hazırladığı yazılı bir metnin okunmasının istenen etkiyi gösterip göstermeyeceği” sorusu üzerine Ekmen, “7 kişilik heyeti göz önüne aldığımızda, PKK açısından temsil gücü çok kuvvetli, sözüne güvenilir, itibarlı insanlar oradalar. Onların da toplumu aldattığını düşünecek değiller. Elbette görüntülü olmasını arzu ediyorlardı, bunu ifade ettiler ama görüntülü olmamasını bir ret gerekçesine dönüştürmeyeceklerdir” ifadelerini kullandı.

"ÖRGÜTÜN CEVABINI GÖRMEK LAZIM"

Mehmet Emin Ekmen, “Bu günden sonra bir gencimizin daha ölmeyeceğini ve öldürmeyeceğini bilmek, gençlerimizin yaşayacak olmasına dair umut bizim için çok kıymetli bir şey. Umut ediyorum bu süreç başarıyla tamamlanır. Muhalefet olarak meclis zemininde elimizden gelen bütün pozitif katkıyı veririz” dedi.

Bundan sonra siyasetin nasıl şekilleneceği sorusuna Mehmet Emin Ekmen, “Örgütün cevabını, Meclis zemininde yapılacak işleri görmeden bunu yorumlamak için çok erken” karşılığını verdi.