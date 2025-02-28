Öcalan'ın çağrısının ardından Erdoğan ilk kez konuştu: "Artık yeni bir safhaya geçilmiştir"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7'nin 30. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, Abdullah Öcalan'ın PKK'ye silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Öcalan'ın açıklamasına atfen "Terörsüz Türkiye çabalarında artık yeni bir safhaya geçilmiştir" dedi.

28 ŞUBAT AÇIKLAMASI: "BUNLARIN SORUMLUSU SENSİN CHP. SİZ YAPTINIZ BUNLARI"

Erdoğan açıklamasında 28 Şubat'ı önemli ölçüde gündeme getirdi. "28 Şubat mezaliminin açtığı yaralar hâlâ iyileşmedi" diyen Erdoğan, konuşmasında daha sonra "Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat'ı buruşturup çöp sepetine attık" dedi. 28 Şubat'ın ekonomik bedelinin 380 milyar dolar olduğunu savunan Erdoğan, 28 Şubat'ın sorumlusunun CHP'e olduğunu söyledi.

Erdoğan, şöyle konuştu: "28 Şubat mezaliminin başta demokrasimiz olmak üzere Türkiye'nin sosyal ve siyasi hayatında açtığı derin yaralar hala tam olarak iyileşmedi. Özellikle 28 Şubat meselesi gündeme gelince CHP'li siyasetçilerin 'Bitmedi şu mağduriyetiniz' diyecek kadar küstahlaştıklarına şahit oluyoruz.

28 Şubat postmodern darbesinin ülkemiz ekonomisine maliyeti 380 milyar dolardır. 28 Şubat sadece hak ve özgürlüklerde değil, ekonomide de çok büyük bir yıkıma sebep olmuştur. Bunların sorumlusu sensin CHP. Siz yaptınız bunları."

Basına ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, Kanal 7'ye övgüler düzerken muhalif medyayı hedef aldı. Erdoğan, muhalif medyaya "troll" dedi.

İLK 4 MADDE AÇIKLAMASI

Erdoğan, Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili açıklamalarda bulunarak "Çıkıyorlar ikide bir 'İlk 4 madde ile işiniz ne?' Ya bizim ilk 4 madde ile işimiz falan yok. Anayasamızda ilk 4 madde şu an ne dediyse biz de yanındayız, yolumuza da öyle devam ediyoruz" dedi.

ÖCALAN'IN ÇAĞRISI: "ARTIK YENİ BİR SAFHAYA GEÇİLMİŞTİR"

Abdullah Öcalan'ın PKK'ye silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin cesur inisiyatifiyle başlayan, bizim kararlı tutumumuzla ilerletilen terörsüz Türkiye çabalarında artık yeni bir safhaya geçilmiştir" dedi.

Erdoğan, "Silah ve terör baskısı ortadan kalkınca doğal olarak siyasetin demokratik alanı daha da genişleyecektir" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye'nin kazananı Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sunni, muhalif, muhafık ayırt etmeksizin 85 milyonun tamamı olacaktır" dedi.