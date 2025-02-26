Öcalan'ın mesajı görüntülü mü olacak: Adalet Bakanı'ndan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajının görüntülü olup olmayacağına dair açıklamada bulundu. Bakan Tunç "Hükümlünün cezaevinden video vasıtasıyla görüşmesi mevzuatımıza uygun değil" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, DEM Parti'nin İmralı ziyaretine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, Öcalan'ın videolu çağrı yapacağı tartışmalarına ilişkin şunları söyledi:

"Daha önce de açıkladığımız gibi hükümlülerin cezaevinde nasıl görüşecekleri, avukatlarıyla nasıl görüşecekleri, yakınlarıyla nasıl görüşecekleri mevzuatımızda belli. Dolayısıyla hükümlünün cezaevinden video vasıtasıyla görüşmesiyle ilgili mevzuatımız buna uygun değil. Tabii bu çerçevede Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasında bahsetmiş olduğu, başlatmış olduğu önemli bir çalışma var. Terörsüz Türkiye hedefi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrıya yönelik, Sayın Bahçeli'nin bu konuşmasından sonraki iradesi ortada ve başlayan bir çalışma var. Tüm hedef burada terörsüz bir Türkiye. Terörün tamamen sonlandırılması. 40 yıldan bu yana bu ülkeye çok büyük zarar veren terör örgütünün kendini feshetmesi. Tüm hedef bu. Türkiye yüz yılına girerken, huzurlu bir geleceğe Türkiye'nin adım atması noktasında büyük bir çaba söz konusu. Bu çabanın terörün sonlandırılmasıyla gerçekleşmesi çok önemli ülkemiz açısından.

40 yıldan bu yana çok büyük maddi kayıplarımız oldu. Şehitler verdik, çok manevi kayıplarımız oldu. Ülkemizin gelişmesinin, kalkınmasının önünde en büyük engel terör örgütüydü, terördü. Terörün her türlüsüyle mücadele eden bir ülke konumundayız. Türkiye yüz yılına başlarken önümüzdeki bu engeli kaldırma iradesi var. Bu konudaki çabalara değer veriyoruz. Bu konuda özellikle terör örgütünün feshine yönelik bir açıklama yapılacaksa, elbette ki bunun muhatabı, terör örgütü elebaşı bu açıklamayı terör örgütüne yönelik yapacak. Ve terör örgütü de silah bıraktığı takdirde, bu açıklamayı dikkate aldığı takdirde, ülkemizin terörsüz bir Türkiye'ye adım atması noktasında önemli bir aşamaya geçilmiş olacak."

MEVZUATTA DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Bakan Tunç, "Mevzuatta bir değişiklik yapma ihtimali var mı?" sorusuna, "Yarın DEM Partililerin görüşmeleri bir gerçekleşsin, sonraki süreçte gerekli açıklamaları yaparız. Ama şu anda öyle bir durum söz konusu değil" yanıtını verdi.

7 KİŞİLİK HEYET YARIN İMRALI'DA

DEM Parti'nin PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme için Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvuruda karar çıktı. Bakanlık, heyetin görüşme talebini onayladı. Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'tün de aralarında olduğu 7 kişilik DEM Parti İmralı Heyeti, yarın İmralı'ya gidecek. Heyetin görüşmesinin ardından DEM Parti 17.00'de İstanbul'da basın açıklaması düzenleyecek.