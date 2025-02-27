Öcalan'ın silah bırakma çağrısı: AKP'den ilk açıklama geldi

PKK lideri Abdullah Öcalan, örgüte silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı.

Öcalan'ın mesajı, DEM Parti'nin İmralı Heyeti tarafından İstanbul'da paylaşıldı. Öcalan, çağrısında, "Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" dedi.

Öcalan'ın çağrısının ardından AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız.Terör örgütü, bu çağrıyı değerlendirip silah bırakır ve toplanır, kendisini feshederse Türkiye prangalarından kurtulmuş olacak" ifadelerini kullandı.

MHP'Lİ YÖNTER BAHÇELİ VE ERDOĞAN'I PAYLAŞTI

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de X hesabından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı.

Yönter, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim'in Erdoğan-Bahçeli fotoğrafıyla ve "Büyük işler cesaret ve kararlılık ister... Yüce düşünenler büyük davalara liderlik eder...." ifadeleriyle yaptığı paylaşımı da kendi hesabından yeniden paylaştı.