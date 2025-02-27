Öcalan'ın silah bırakma çağrısı: AKP'den ilk açıklama geldi
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyla başlayan ve DEM Parti heyetinin Öcalan ile yürüttüğü görüşmelerle devam eden sürecin sonunda, PKK lideri örgüte silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı. Öcalan'ın çağrısına ilk tepki AKP Genel Başkanvekili Ala'dan geldi. Ala, "Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız" dedi. MHP'li Yönter de X hesabından Bahçeli ve Erdoğan'ın fotoğrafını kullandı.
PKK lideri Abdullah Öcalan, örgüte silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı.
Öcalan'ın mesajı, DEM Parti'nin İmralı Heyeti tarafından İstanbul'da paylaşıldı. Öcalan, çağrısında, "Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" dedi.
Öcalan'ın çağrısının ardından AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız.Terör örgütü, bu çağrıyı değerlendirip silah bırakır ve toplanır, kendisini feshederse Türkiye prangalarından kurtulmuş olacak" ifadelerini kullandı.
MHP'Lİ YÖNTER BAHÇELİ VE ERDOĞAN'I PAYLAŞTI
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de X hesabından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı.
Yönter, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim'in Erdoğan-Bahçeli fotoğrafıyla ve "Büyük işler cesaret ve kararlılık ister... Yüce düşünenler büyük davalara liderlik eder...." ifadeleriyle yaptığı paylaşımı da kendi hesabından yeniden paylaştı.
ÖCALAN İLE İLK GÖRÜŞME 28 ARALIK'TA YAPILDI
Bahçeli'nin çağrısının ardından DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık 2025'te İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştü.
Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Buldan ve Önder'in yazılı açıklamasında Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına yer verildi.
Abdullah Öcalan, açıklamasında, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" demişti. Öcalan, "Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı.
PARTİLERLE TEMAS KURULDU
Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, yılbaşından sonra siyasi partilerle temasa başladı.
2 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen DEM Parti heyeti, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Heyet, 6 Ocak'ta AKP TBMM Grubu ile görüştü. DEM Parti heyeti 7 Ocak'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Heyet ayrıca Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi ile görüştü.
DEM Parti heyeti ayrıca eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı da ziyaret etti.
İKİNCİ GÖRÜŞME 22 OCAK'TA GERÇEKLEŞTİ
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyetin ikinci görüşmesi 22 Ocak'ta gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 4 saat sürdü.
İmralı Heyeti, Öcalan'la yaptığı ikinci görüşme sonrası, "Öcalan'ın sürece ilişkin çalışmalarını sürdürdüğüne" dair kısa bir açıklama yaptı.
İmralı heyeti, son olarak geçtiğimiz hafta IKBY'de temaslarda bulundu. İmralı heyetinin, IKBY'deki temasları 3 gün sürdü.