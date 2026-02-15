Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünde Diyarbakır'da protesto yürüyüşü

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yakalanarak Türkiye’ye getirilişinin 27’nci yıl dönümünde Diyarbakır’da protesto yürüyüşü düzenlendi.

Güncel
  • 15.02.2026 21:31
  • Giriş: 15.02.2026 21:31
  • Güncelleme: 15.02.2026 21:34
Kaynak: ANKA
Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünde Diyarbakır'da protesto yürüyüşü
Fotoğraf: ANKA

Diyarbakır’da, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 yıl önce Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilmesinin yıldönümü nedeniyle protesto yürüyüşü düzenlendi.

Koşuyolu İnsan Hakları Anıtı önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, telefonlarının ışıklarını yakarak, merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtine yürüdü.

Yürüyüşe DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır’ın yanı sıra DEM Parti milletvekilleri de katıldı.

Öcalan'ın lehine sloganların atıldığı yürüyüş boyunca polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Yürüyüş Sanat Sokağı girişinde son buldu.

BirGün'e Abone Ol