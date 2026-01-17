Öcalan: Kalıcı birlik zorla değil, ortak yaşam iradesiyle mümkündür

PKK lideri Abdullah Öcalan, "Kalıcı birlik zorla değil, eşitlik, karşılıklı tanıma ve ortak yaşam iradesiyle mümkündür. Bu yüzden birlik olmanın özellikle demokratik karakterine vurgu yapmayı gerekli görüyorum" dedi.

Demokratik Birlik İnisiyatifi, "Birlik ruhu ile başaracağız" başlıklı 2’nci Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Kurul'a, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar’ın yanı sıra çok sayıda siyasi parti ile sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

TÜRKİYE, İRAN, IRAK VE SURİYE VURGUSU

Daha sonra Abdullah Öcalan’ın Kurul'a gönderdiği mesaj okundu. Öcalan'ın mesajında demokrasi, özgürlük, barış ve toplumsal örgütlenme öne çıktı.

Mesajda, ayrıca, "Kürt sorununun çözümü ve demokratik birliğinin Türkiye, İran, Irak ve Suriye’deki tüm halkların özgürlük ve barış arayışıyla birlikte ele alındığında anlam kazandığı" ifade edildi.

Öcalan'ın mesajının tamamı şöyle:

"Demokratik ulusal birlik, halkın ve toplulukların özgür iradesine dayanan, gönüllü ve çoğulcu bir birlik anlayışıdır. Bu birlik, tekçi ve merkezi ulus-devlet kalıplarını değil, yerelden güç alan, demokratik katılımı esas alan bir toplumsal örgütlenmeyi ifade eder.

Gücünü iktidarlaşmaktan değil toplumsallaşmaktan alır. kürdistan’ın dört parçada bölünmüşlüğü tarihsel bir gerçektir. Her parçanın özgün koşulları dikkate alınarak farklı yöntemler birlikler geliştirilebilir. Parçalar arası birlik, devletçi iktidar anlayışı hedefiyle değil, demokratik ulus anlayışı temelinde kurulmalıdır.

Kürt sorununun çözümü ve demokratik birliği, Türkiye, İran, Irak ve Suriye’deki tüm halkların özgürlük ve barış arayışıyla birlikte ele alındığında anlam kazanır. Kalıcı birlik zorla değil, eşitlik, karşılıklı tanıma ve ortak yaşam iradesiyle mümkündür. Bu yüzden birlik olmanın özellikle demokratik karakterine vurgu yapmayı gerekli görüyorum. Bu çalışmalar yürütülürken şüphesiz demokratik siyaset ve demokratik toplum örgütlülüğü bu yürüyüşün temel yoludur.

Bu kongrenin, demokratik birliğin ilke ve hedeflerini güçlendiren önemli bir adım olacağına inanıyorum. Hepinizi bitmeyen sevgimle selamlıyorum."