Öcalan'la görüşen DEM Parti heyeti alınan yeni kararı paylaştı

İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden DEM Parti heyetindeki Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yazılı açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, "Sürecin hassasiyeti nedeniyle, belli bir olgunluğa ulaşana kadar basına bilgilendirme yapamayacağız" denildi.

Açıklamada, "Bu karar bir şeyleri saklamak anlamına gelmiyor; aksine yürüteceğimiz görüşmelere saygının bir gereği" ifadeleri kullanıldı.

DAHA UMUTLUYUZ"

Açıklamada, "Ancak tek bir cümle kurmak gerekirse, önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz" vurgusu yapıldı.

Öte yandan açıklamada "Yeni senede heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız" denildi.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.

Buldan ve Önder'in yazılı açıklamasında Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına yer verilmişti.

Abdullah Öcalan, açıklamasında, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" demişti.

Öcalan, "Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.