Öcalan: "Siyasi alan süreci sahiplenmede zayıf bir irade gösteriyor"

Asrın Hukuk Bürosu avukatları, 15 Eylül’de İmralı F Tipi Cezaevi’nde PKK Lideri Abdullah Öcalan ile yıllar sonra ilk kez görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye katılan avukatlardan Raziye Öztürk, Öcalan’ın sürece dair değerlendirmelerini aktardı.

"SİYASİ ALAN ZAYIF İRADE GÖSTERİYOR"

JinNews’e konuşan Öztürk, Öcalan’ın siyasi alanın süreci sahiplenme konusunda “zayıf bir irade gösterdiğini” söylediğini belirtti.

Öztürk şöyle konuştu: “Esas meselenin görmezden gelinerek menfaat ve rant peşine düşüldüğü, bunun kavgasının yapıldığı tespitinde bulundu. Görüşme sırasında demokratik ulus çerçevesinde ortak bir yaşamda ve demokratik cumhuriyet projesinde ısrarcı olduğunu ve bunu uygulayabilecek teorik ve pratik güce sahip olduğunu bir kez daha yineledi. Siyasetin de buna uygun hareket ederek bu sürece denk düşecek biçimde inisiyatif alıp etkin bir rol almasının barışı inşa etmede çok önemli bir yeri olduğunu yineledi” dedi.

"ARA DÖNEM YASALARI ÇIKARILMALI"

Öcalan’ın Kürt sorununun siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik boyutlarının ancak hukuki reformlarla çözülebileceğini söylediğini aktaran Öztürk, “9 aylık çok kısa bir süre içerisinde yaşanan bu gelişmelerin ardından gelecek aşamanın ‘demokratik entegrasyon’ ve ‘özgürlük yasaları’ nı hayata geçirme olması işin doğası gereğidir. Sayın Öcalan da aldığı inisiyatif sonrası yaşanan bu gelişmeler üzerinden değerlendirmeler yaparak Kürt sorununun siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel birçok boyutunun olduğunu ve bunun ancak hukuksal reformlarla aşılabileceğini ifade etti. Geçiş süreci olarak adlandırabileceğimiz bu süreçte ise norm devleti olabilmenin bir gereği olarak ara dönem yasalarının çıkarılarak buna yönelik adımların atılmasının bir gereklilik olduğunu belirtti.” dedi.