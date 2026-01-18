Öcalan: Suriye'de yaşanan çatışmalar ve gerilim, süreci baltalama girişimi

DEM Parti İmralı Heyeti, 17 Ocak 2026 tarihinde İmralı Cezaevi’nde Abdullah Öcalan ile yaklaşık iki buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin 18 Ocak’ta yapılan yazılı açıklamada, Öcalan’ın Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ne bağlılığını ifade ettiği ve 27 Şubat perspektifinin geçerliliğini koruduğunu vurguladığı belirtildi.

Açıklamada, sürecin ilerletilmesi için gerekli adımların atılmasının önemine dikkat çekilirken, görüşmenin ana gündeminin Suriye’de yaşanan son gelişmeler olduğu aktarıldı. Öcalan’ın, bölgedeki çatışmalar ve artan gerilimden duyduğu endişeyi dile getirdiği kaydedildi.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: