Öcalan’dan Barzani’ye süreç mektubu: “Öncülük edin”

İmralı Adası’nda tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan, Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı (IKBY) Neçirvan Barzani’ye mektup yazarak, süreçte öncü rol üstlenmesini istedi.

Al Monitor’den Amberin Zaman’ın haberine göre; Abdullah Öcalan, geçen hafta Irak Kürdistan Bölgesi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’ye çözüm süreciyle ilgili mektup gönderdi.

Habere göre Öcalan, mektupta sürecin sonuçlarının “Kaçınılmaz olarak Irak’ı ve Kürdistan Bölgesi’ni etkileyeceğini” belirterek şunları yazdı: “Bu süreçteki amacım demokratik ilkeler temelinde kalıcı bir çözüm getirmektir. Bu sürece öncülük etmeniz büyük önem taşımaktadır.”

Öte yandan Öcalan’ın mektubunun, Neçirvan Barzani’nin 9 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Ankara’da yaptığı görüşmeyle aynı zamana denk geldiği bilgisi de verildi.

Üst düzey bir IKBY yöneticisine dayandırılan bilgiye göre 7 Ekim’de gerçekleşen bir saatlik görüşmede de Barzani, PKK mensuplarının Türkiye’ye dönüşünü mümkün kılacak yasal çerçevenin tamamlanması için Erdoğan’dan nüfuzunu kullanarak süreci hızlandırmasını istedi.

UÇUŞ YASAĞI KALDIRILDI

Haberde, Barzani’nin Erdoğan ile görüşmesinin ardından, Nisan 2023’ten bu yana uygulanan Süleymaniye uçuş yasağının kaldırıldığı da hatırlatıldı.

Ankara, yasağın PKK’nın bölgedeki varlığı nedeniyle uzatıldığını açıklamıştı. Uçuş yasağının kaldırılması, Kürdistan Demokrat Partisi’nin seçim öncesi elini güçlendiren bir adım olarak değerlendirildi.