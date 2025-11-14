Öcalan’ın Altaylı’ya 28 yıl önce verdiği röportajın 4. bölümü yayınlandı

PKK’nin haziran ayında yayına aldığı "Özgür Düşünceler" adlı internet sitesinde, Silivri'de tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın 1997’de PKK lideri Abdullah Öcalan’la yaptığı ve Altaylı'nın ifadesine göre o dönem "kanalın kapanacağı" gerekçesiyle yayımlanamayan röportajın yaklaşık 30 dakikalık dördüncü ve son bölümü yayınlandı.

Röportajda Abdullah Öcalan birbirinden farklı birçok başlıkta değerlendirmelerde bulunuyor.

Röportajda “Koşulsuz ateşkese varız, barış temsilcileri nereden, kimden gelirse gelsin, sağdan olur, İslamcılardan olur, gelirlerse büyük saygıyla karşılayacağım” diyen Öcalan, Altaylı’nın "Türkiye’yi düşman olarak görüp görmediği" sorusuna ise “Tabii zor geliyor, fazla düşman görmediğimiz için savaşı sürdürmek çok zordur; sevmek istediklerimizle savaşıyoruz" yanıtını veriyor.

"DEVLETİ DEMOKRATİKLEŞTİRMEK LAZIM"

Açıklamalarında Türkiye'nin devlet yapısı ve ordusuna ilişkin de çeşitli açıklamalarda bulunan Öcalan, Altaylı’nın Türkiye’nin üniter devlet yapısına karşı olmadığını söylemesi üzerine “Bir Almanya herhalde üniter bir devlettir; federe meclisler ve hükümetler vardır, 13 tanedir” diye yanıt verdi.

Almanya dışında "Daha değişik bir model de olabilir" diyen Öcalan sözlerini "Belçika modeli var. Hatta İspanya modeli, Arap modeli, Afrika, Amerika modeli var. Modelden fazla ne var yani. Meselelerin böyle üniter devlet yapısı diyorsunuz ama gerçekten bir şey anlamıyorsunuz. Devleti fetiş hale getirmişsiniz. Devleti demokratikleştirmek lazım. Devleti tabu olmaktan çıkarmak lazım. Devlet baba felsefesini bırakmak lazım" diyerek sözlerini sürdürdü.

GENİŞ BİR DEMOKRASİ AÇILIMI

Röportajda Öcalan Türk ordusu ve PKK arasındaki savaşa ve iki taraf arasındaki güç ilişkilerine de değindi.

"Ben her zaman Türk ordusundaki disiplini, nizamı bizim arkadaşlara örnek olarak gösterdim; bu zaten en önemli yanlarıdır" diyen Öcalan “Ordunun da bazı tabuları kırması lazım; 13 yıllık bir savaşı denedi, bizi yıkamadı, 30 kişiyken yıkamadı, şimdi yıkabilir mi?” dedi.

Savaşı anlamsız bulduğunu belirten Öcalan "Geniş bir demokrasi açılımı altında işleri yavaş yavaş, geniş bir siyasi diyalog ortamında bir mecraya akıtalım” diyerek çözüm önerisini sundu.

"TERİM ÇALIŞKAN BİR İSME BENZİYOR"

Futbolun da konuşulduğu röportajda Öcalan 1963 yılından beri Galatasaray taraftarı olduğunu söyledi. Metin Oktay'ın da oynadığı bir maç izlediğini ifade eden Öcalan, Galatasaray'da Adnan Polat döneminde stratejik hatalar yapıldığını dile getirdi. Abdullah Öcalan özellikle transfer konusunda yanlışlar olduğunu belirtti.

Öcalan, “Fatih Terim çalışkan bir isme benziyor, olgundur, ciddidir. Bence biraz toparlar. Son transferler iyidir. Fakat o Hayrettin meselesinde çok büyük hatalar yaptılar. Artık kötü konuşacağım. Öyle bir kafasızı kesinlikle başından itibaren almayacaklardı. En önemli hataları budur ve çok pahalıya mal oldu” dedi.