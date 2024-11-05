Öcalan’ın avukatlarından yeni başvuru

Asrın Hukuk Bürosu avukatları, müvekkilleri PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için başsavcılık ve cezaevi müdürlüğüne başvuruda bulundu.

MA'nın aktardığına göre başvuru, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatları Rezan Sarıca, Raziye Öztürk, Mazlum Dinç ve Faik Özgür Erol tarafından yapıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İmralı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne başvuruda bulunan avukatlar, ayrıca İmralı'daki diğer müvekkilleri Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş için de görüşme taleplerini iletti.

ÖMER ÖCALAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Yaklaşık 43 aylık aranın ardından Abdullah Öcalan, kendisini ziyarete gelen yeğeni ve DEM Parti Urfa Milletvekili Ömer Öcalan ile görüşmüş ve "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim" şeklinde mesaj iletmişti.

Adalet Bakanlığı ise görüşmenin 'aile ziyareti kapsamında gerçekleştirildiğini' açıklamıştı.

Öcalan, avukatlarıyla ise son olarak 2019'da görüşmüştü.