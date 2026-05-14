Oda başkanı ameliyatın ardından öldü: Soruşturma başlatıldı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal, özel bir hastanede yağ aldırma ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından durumu ağırlaşan Şenkal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İl Sağlık Müdürlüğü olaya ilişkin soruşturma başlattı, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Aydın'da Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal'ın özel bir hastanede yapılan yağ aldırma ameliyatının ardından hayatını kaybetmesine ilişkin idari soruşturma başlatıldı.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Birol Şenkal'ın (59) ölümüne ilişkin özel hastane ve operasyonu gerçekleştiren doktor hakkında soruşturma başlattı.
Müdürlük ayrıca konuyla ilgili Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
OLAY
Efeler ilçesindeki özel bir hastanede yağ aldırma ameliyatı geçiren Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal, operasyonun ardından durumunun ağırlaşması üzerine Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.