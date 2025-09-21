Oda müziği festivali ‘Arkadaş’ ile sona erdi

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

“Nota Nota Dostluk” sloganıyla bu yıl 5. yaşını kutlayan İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, konserlerin, söyleşilerin ve masterclass programlarının yer aldığı seçkin programı kapsamında 30 sanatçının konuk olduğu toplam 18 etkinlikte yaklaşık 5 bin katılımcıyı ağırladı.

İBB Kültür tarafından düzenlenen 5. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, acapella müziğin dünyadaki en ünlü temsilcilerinden, Grammy ve Emmy ödüllü The King’s Singers’ın ilk Türkiye konseriyle sona erdi. Kapanış konserinde, festivalin davetiyle seyircilere sürpriz yaparak sahnede gruba eşlik eden Melike Demirağ, The King’s Singers’la birlikte “Arkadaş” şarkısını seslendirdi.

Festival oda müziğinin samimiyeti, çeşitliliği ve zenginliğini merkeze alan özgün programıyla dünyanın dört bir yanından sanatçıları İstanbul’da buluşturdu.