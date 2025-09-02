Oda Müziği Festivali coşkusu

Tuğçe ÇELİK

İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali bu yıl beşincisi olmak üzere 5-18 Eylül tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda müzikseverlerle buluşuyor. Festivalin kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni, çellist Nil Kocamangil, programın detaylarını ve festivalin misyonunu BirGün’e anlattı.

Kocamangil, yıllardır hayalini kurduğu festivalin 5. yaşına gelmesinin kendisi için ayrı bir mutluluk olduğunu söylüyor:

“Oda müziği repertuvar açısından çok zengin. Sınırlı sayıda konserimiz var ama hepsi birbirinden özel.”

HER ZAMAN YENİYİ ARAYIP GETİRİYORUZ

Festival kapsamında bu yıl altı konser düzenlenecek. Bunlardan dördünde Türkiye’de ilk kez sahne alacak topluluklar yer alıyor. Fransız nefesli altılı Saxback Ensemble, İspanya’nın önde gelen barok müzik sanatçıları Pablo Garcia-Lopez, Josetxu Obregon ve Ignacio Prego, deneysel topluluk Stockholm Syndrome Ensemble ve jonglör Jay Gilligan’ın sahneye çıkacağı konserlerin yanı sıra, dünyaca ünlü The King’s Singers da mevcut üyeleriyle ilk kez Türkiye’de konser verecek.

Festivalin açılış konserini Saxback Ensemble verecek. (Fotoğraf: BirGün)

Bunların dışında festival, uluslararası tanınırlığa sahip Türk sanatçılarla, kemancı Andrey Baranov, viyolacı Nora Schwarzberg ve efsanevi çellist Gary Hoffman gibi isimleri buluşturacak özel bir konser de sunacak. Bir başka dikkat çekici etkinlik ise kontrbas sanatçıları Burak Marlalı ve Rick Stotijn’in aynı sahneyi paylaşacağı program olacak.

Festival programını oluştururken temel amaçlarının oda müziğini daha fazla tanıtmak ve dinleyiciyi daha önce hiç dinleme fırsatı bulmadıkları isimlerle buluşturmak olduğunu belirten Kocamangil, şu sözlerle devam ediyor:

“Her yıl yeniyi arıyoruz. Programları titizlikle hazırlıyoruz ve kendimizi tekrar etmemeye özen gösteriyoruz. Ayrıca festivalde her yıl dünya ya da Türkiye prömiyerlerine yer verdik; bu yıl da birçok eser ilk kez seslendirilecek.”

GENÇLERİN EĞİTİMİNE DESTEK

Festival yalnızca konserlerden ibaret değil. Kuruluşundan bu yana genç müzisyenlere destek olmayı misyon edinen oluşum, ücretsiz masterclass programlarıyla da öne çıkıyor. Kocamangil, “Amacımız standart bir festivalin ötesinde gençlere alan açmaktı. Başvurusu ve katılımı ücretsiz olan programlarla onları ulaşılması zor solist ve eğitmenlerle buluşturuyoruz. Ki böyle bir programın ücretsiz olması dünyada çok nadir, Türkiye’de de ilk. Her masterclass sonunda öğrenciler sahneye çıkarak kapanış konseri veriyorlar” diyor.

Bu yıl keman, viyolonsel ve kontrbas masterclassları düzenlenecek. Eğitmen kadrosunda Prof. Dora Schwarzberg, Prof. Gary Hoffman, Prof. Rick Stotijn ve Prof. Burak Marlalı gibi dünyaca ünlü isimler yer alıyor. Kocamangil, yurtdışında bu tür eğitimlerin maliyetinin çok yüksek olduğuna dikkat çekerek ekliyor: “Gençlerimizin bu şansı Türkiye’de yakalaması en büyük arzumdu. Şimdiye kadar katılan bazı öğrenciler, eğitmenlerin kendi ülkelerindeki sınıflarında da eğitim alma fırsatı buldu. Buna vesile olabilmek bizim için tarifsiz bir mutluluk.”

Festivalin 5. yılına özel bir yenilik daha var: Masterclasslar sonunda her enstrüman dalından eğitmenler tarafindan seçilecek birer öğrenci, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 2025/2026 sezonunda düzenlenecek olan “Festivalin Genç Yıldızları” konserinde dünyaca ünlü sanatçılarla aynı sahneyi paylaşacak.

İSTANBULLULAR FESTİVALİ BENİMSEDİ

Kocamangil, festivalin hedef kitlesini ve geleceğini ise şöyle özetliyor:

“Amacımız her yaştan dinleyicinin oda müziğine ilgisini artırmaktı. Beş yılda gördük ki İstanbullular festivali sahiplendi. Dolup taşan konserlerimiz oda müziğine yönelik ilgiyi ciddi biçimde yükseltti.”

Festivalin yalnızca dünyaca ünlü sanatçıları sembolik fiyatlarla İstanbul seyircisiyle buluşturmakla kalmadığını, aynı zamanda genç müzisyenlerin eğitimlerine destek verdiklerini vurgulayan sanatçı, uzun vadede hedeflerinin festivalin kentin kültür takviminde kalıcı bir yer edinmesi olduğunu söylüyor: “Bir festivalin uzun yıllar sürebilmesi için şehrin sanatseverlerinin bunu talep etmesi gerekir. Dilerim ki insanlar artık planlarını eylül ayındaki festivalimize göre yapar.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen festival, her yıl daha da gelişerek yoluna devam ediyor. Kocamangil, “En başından bu yana yanımızda olan İBB Kültür Dairesi Başkanlığına teşekkürlerimi sunuyorum. Festival büyüdükçe, çıtayı daha da yukarı çekmeyi sürdüreceğiz” diyerek sözlerini tamamlıyor.