Oda müziğinin çok renkli hâli

Deniz Burak BAYRAK

Opus Amadeus Oda Müziği Festivali, İstanbul sanat yaşamına katıldığı günden beri 13 yıl geçti. Türkiye’nin ve dünyanın en yetkin klasik müzik sanatçılarını sanatseverlerle buluşturan festival, bu yıl da kentin merkezinde konumlanan mekânlarda yurttaşları bekliyor.

Festivalin Sanat Yönetmeni Mehmet Mestçi, sanat dünyasındaki yozlaşmanın, politik konjonktürün belirsizliğinin, ekonomik kaygıların ve derinleşen eğitim sorunlarının ortasında bunca yıl bu festivali yürüterek muazzam bir başarı örneği gösteriyor; kültür-sanat etkinliklerinin kalite ve vizyon çıtasını daha da yükseltiyor. Mestçi, festivali BirGün okurları için anlattı.

Öncelikle bilmeyen okurlarımızı aydınlatalım. Festivalin ismi nereden geliyor, Opus Amadeus ne demek?

Festivalimizin ismindeki Amadeus, çılgıncasına hayran olduğum Wolfgang Amadeus Mozart’tan; defalarca kez seyrettiğim, Milos Forman’ın 1984 yapımı sekiz Oscar ödüllü, unutulması olanaksız filmi ‘Amadeus’tan geliyor. Opus ise Latince ‘iş, yapıt’ anlamına gelen ve bazı bestecilerin eserlerini kronolojik olarak sıralarken kullandığı bir müzik tabiri. Ancak Mozart’ın eserleri Opus değil Köchel numaralarıyla sıralandırıldığı için festivalimiz ismini aslında böyle bir ironiden alıyor. Umarım kulağa da hoş geliyordur.

Türkiye’nin klasik müzik ve festival birikimine nasıl bir katkınız olduğunu düşünüyorsunuz? Ayrıca 13’üncü yılın programına bakınca bu yılın olası katkısını da değerlendirir misiniz?

Opus Amadeus Oda Müziği Festivali olarak İstanbul’un oda müziği hayatına katıldığımız 2012’den bu yana sanatseverlerle ve dinleyicimizle birlikteliğimizin gücüne ve büyüsüne hep inandık. Festivalimiz Avrupa’nın ve Türkiye’nin başarılı ve sevilen topluluklarını müzikseverlerle buluşturmaya büyük heves ve tutkuyla devam ediyor. İlk festivalden bu yana ortaçağlardan günümüze yayılan çok geniş repertuvarıyla birbirinden farklı, renkli, yaratıcı, tutkulu ve güzelliklerle dolu oda müziği programlarını hepsi son derece cazip tarihî mekânlarda ve konser salonlarında sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Dolayısıyla senelerdir devam eden çabalarımızla Türkiye’de oda müziğinin sevilmesinde ve yayılmasında naçizane

katkımız olduğunu düşünüyoruz.

Bu seneki programa gelince…

8 Şubat’ta başlayan ve 1 Haziran’a kadar sürecek olan 13’üncü festivalimizde de oda müziğinin çok sevilen, klasikleşmiş eserlerinin ve opera aryalarının yanı sıra dünyaca tanınmış eserlerin farklı enstrümanlar için yazılmış düzenlemeleriyle eski dönem müzikleri değerli dinleyicilerle olacak. Yine geniş, zengin, farklı ve heyecan yaratan bir program

ortaya çıkardığımızı düşünüyoruz.

Macaristan’ın milli çalgısı ‘cimbalom’ festivalinizin ilk defa konuğu olacak bu yıl. Cimbalomu müzikseverlerle buluşturma fikri nasıl doğdu?

Kökleri hayli eskilere dayanan, Macaristan’da çok sevilen ve orada yaşayan özellikle Romanların yoğun ve son derece ustalıkla kullandığı bir müzik aleti bu. Tellerine vurularak çalınan, biçim olarak kanunu andıran cimbalom -bence- dinleyenin ilk andan itibaren hemen ısınacağı, harika bir çalgı. Halen Macaristan’ın en yetenekli ve başarılı cimbalom virtüözlerinden Andras Szalai’yi bu sene festivalimize davet ettik. İmkânlarımız dâhilinde, daima yeniliklere ve sürprizlere açık konserler düzenlemek ana hedeflerimizden; cimbalom’u çok renkli ve keyifli bir festival program içerisinde değerli sanatseverlere bu nedenle de hevesle sunmak istedik. Dinleyicilerimizin cimbalom’u çok seveceğine yürekten inanıyoruz.

Sanatseverler www.opusamadeus.com adresinden tüm konserlerin programlarına ulaşabilirler.

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PİYANO VARYASYONLARI

Piyano Varyasyonları Sezonu’ndan da söz eder misiniz?

Klasik Batı müziği evreni içinde kendine has ve özel bir yeri olan ‘varyasyon’ formunda yazılmış birbirinden güzel eserlere ayrılmış çok özel bir piyano festivalini ülkemizde ilk defa düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Beşiktaş Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz festival, yıl sonuna kadar Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde (eski FulyaSanat) devam edecek.

İris Şentürker, Barış Büyükyıldırım, Cem Babacan, Şevki Karayel, Jerfi Aji gibi ülkemizin çok değerli virtüözlerinin yer aldığı Sezon’da klasik müzikseverler Mozart, Liszt, Bach, Pärt, Beethoven, Mendelssohn, Mompou, Rameau, Scarlatti, Guliyev, Schubert, Rachmaninov ve Chopin’in birbirinden güzel varyasyonlarını her ay büyük keyifle dinleyebilir. Konserlerimizin duyuruları ise @artisan.organizasyon Instagram hesabından takip edilebilir.