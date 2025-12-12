Giriş / Abone Ol
Oda müziğinin parlayan topluluğu Ayvalık’ta

Kültür Sanat
  • 12.12.2025 05:00
Fotoğraf: BirGün

Düzgün KARABULUT

Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA) tarafından gerçekleştirilen Geleneksel Yeni Yıl Konseri, bu yılın oda müziğinin parlayan topluluklarından Lagom Quartet’i konuk ediyor.

Kemanlarda Hüseynali Hüseynaliyev ve Aliya Okeeva, viyolada Semih Tercan ve viyolonselde Yaşar Köroğlu’ndan oluşan dörtlü, yeni yıl coşkusunu klasik müziğin seçkin eserleriyle Ayvalık’a taşıyacak.

Lagom Quartet, 21 Aralık 2025 Pazar akşamı saat 19.30’da AIMA Haluk Barutçuoğlu Evi’nde dinleyicilerle buluşacak.

