‘Oda sayısı belirsiz’ otel için dava

Haber Merkezi

Kuşadası Kent Dayanışması, Aydın Valiliği tarafından Kuşadası’nda yapılması planlanan “Maia Perla otel projesi” için verilen "ÇED gerekli değildir" kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtı.

Kuşadası Kent Konseyi, avukatlar Arif Ali Cangı ve İpek Sarıca öncülüğünde 153 oda kapasiteli Maia Perla otel projesinin çeşitli kamu kurumlarından alınan görüşlerde oda sayısının; 130, 153, 156 oda şeklinde farklılık gösterdiği ve projenin Kıyı Kanunu’na da aykırı olduğu belirtildi.

Halk arasında “Adagöl” olarak bilinen doğal alanın yapılaşmaya açılmasının, hem çevreye hem de kamu yararına aykırı olduğu belirtilen dava dilekçesinde yürütmenin durdurulması talep edildi.