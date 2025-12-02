"Oda sıcaklığını 1 derece azaltmak faturada yüzde 7 tasarruf sağlıyor"

Kış mevsiminin başlamasıyla, artan doğalgaz kullanımına karşı tasarruflu ve güvenli tüketim yöntemleri yeniden önem kazanırken, sadece oda sıcaklığını 1 derece düşürmek bile faturaları yüzde 7 azaltabiliyor.

Kış aylarının yaklaşmasıyla, artan doğalgaz kullanımına yönelik tasarruf adımları yeniden gündeme geldi.

İdeal oda sıcaklığının 20-22 santigrat derece arasında tutulması, ısı kaybını azaltacak perde kullanılması ve kalorifer peteklerinin önünün kapatılmaması enerji tasarrufunu artırıyor.

Kombilerin gece modu veya düşük sıcaklık ayarında çalıştırılması, konutlarda yalıtım eksiklerinin giderilmesi ve düzenli bakımın aksatılmaması öneriler arasında öne çıkıyor.

TESİSAT BAKIMI, TERMOSTAT KULLANIMI TASARRUFTA ÖNE ÇIKIYOR

Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ (Başkentgaz) İç Tesisat Müdürlüğü Makine Mühendisi Taha Kayapınar, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kış hazırlıkları kapsamında tasarruflu ve güvenli doğalgaz kullanımına yönelik bilgiler paylaştı.

En verimli ve güvenli yakıtın doğalgaz olduğunu belirten Kayapınar, "Yoğuşmalı cihazların tercih edilmesi doğalgazın daha verimli kullanılmasına yardımcı olacaktır. Bu cihazlar yakıt tasarrufu açısından oldukça önemli. Ayrıca, tesisatın bakımının yılda belirli zamanlarda yetkili kişilerce yaptırılması gerekiyor. Peteklerin önlerine koltuk, perde konulması veya üzerine çamaşır asılması sık yapılan yanlış olarak öne çıkıyor. Bunlar tasarrufu olumsuz etkiliyor. Sıcaklık ayarı yapabilen oda termostatlarının kullanımı önemli. Odanın ihtiyacına göre sıcaklığını ayarlarsak yakıtı tasarruflu kullanırız. Termostatı 1 derece düşürmek, konfor sıcaklığını 1 derece azaltmak yüzde 7'ye kadar doğalgaz tasarrufu sağlıyor" diye konuştu.

"KOMBİYİ KAPATMAK YERİNE EN DÜŞÜK DERECEYE AYARLAYIN"

Kayapınar, çok soğuk havalarda kombiyi kapatmak yerine en düşük dereceye ayarlamanın sonradan ısıtma yaparken gerekli doğalgaz sarfiyatında kontrollü kullanım sağladığını sözlerine ekledi.

Doğalgaz kullanım miktarı, oda sıcaklığı gibi unsurların tasarruf ve konforda önemli rol oynadığını ancak tesisatın da verimli doğalgaz kullanımında kritik bir unsur olduğunu vurgulayan Kayapınar, "Standart gereği müstakil olarak cihaza uygun çelik baca tercih edilmesi isteniyor. Eğer ortak ve alüminyum baca kullanılıyorsa, karbonmonoksit oluşması durumunda zehirlenmelere yol açabiliyor. Bunun önüne geçmek için müstakil çelik baca kullanılması gerekiyor. Hermetik cihaz kullanılıyorsa yoğuşmalı hermetik cihaz seçilmesi verimlilik açısından daha uygun" değerlendirmesinde bulundu.

"ACİL DURUMDA 187'Yİ ARAMAK GEREKİYOR"

Başkentgaz Acil Müdahale Müdürlüğü Makine Mühendisi İnan Uğur Yüceer de güvenli doğalgaz kullanımına ilişkin, "Acil durum olduğunda, sokak, ev, bina, iş yeri gibi yerlerde gaz kokusu hissedildiğinde doğalgaz acil ihbar hattı olan 187'yi aramak gerekiyor. Eğer daire içerisinde koku hissedilirse, kokusu çürümüş sarımsağa benziyor, doğalgaz sayaç vanasından doğalgazın kesilmesi gerekiyor. Ortam havalandırılıp 187'yi aramak önemli. Gelen ekipler kontrolleri yapıp, ortamı güvenli hale getirdikten sonra doğalgaz kullanımına devam edebilirsiniz. Ekipmanların ve cihazların sertifikalı firmalar ya da yetkili servisler tarafından yaptırılmasını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Doğalgazın evlerde kombi ve ocakta kullanıldığını anımsatan Yüceer, şöyle devam etti:

"Hermetik ve bacalı kombi ülkemizde ısıtmada sık kullanılan cihaz türleri. Hermetik kombi yanma için gerekli olan havayı dış ortamdan baca vasıtasıyla alır, yanma sonrası havayı da dış ortama baca ile atmaktadır. Bacalı kombi ise ortamdan havayı alıp baca kanalı ile atık gazı dışarı atar. Bacalı kombi kullanılıyorsa ortamdaki havalandırmanın kesinlikle kapatılmaması gerekiyor. Baca bakım ve temizliğinin yıllık olarak yapılması gerekiyor. Havanın soğuması ve kombi kullanımının artmasıyla kuşların tünediğini görüyoruz. Bunun engellenmesi gerekiyor. Ocağın bulunduğu yerde de havalandırma kesinlikle kapatılmamalı. Ocak yandığı için gerekli olan hava menfez sayesinde alınıyor, sağlıklı kullanım için menfez hayati önem taşıyor. Ocak ve kombi bağlantılarının çelik örgülü fleks hatla yapılması gerekiyor. Eksik bağlantılar uygun değil, kaçaklara sebep olur. Ocaklarda alev emniyet sistemi olması önerilir. Yemek ve suyun taşması gibi durumlarda alev söndüğünde, ocak otomatik olarak söner. Ortama gaz dolmasını engeller, yangın riskini minimize eder."