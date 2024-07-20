Odasındaki kliması bozulan otel müşterisinden ilginç protesto

Tatil için geldiği Antalya’daki 5 yıldızlı otelde kaldığı odanın klimasının çalışmadığını ve çözüm bulunamadığını iddia eden kişi, odasındaki yatağını restorana taşıyıp yere serip yattı. Görüntülerin sosyal medyadan paylaşılması üzerine bakanlık olaya el attı.

Antalya'da tatil için gittiği otelin kaldığı odasındaki kliması çalışmayan Cenk Bilge isimli kişi, sorun çözülmeyince restorana taşıdığını yatağına yatarak durumu protesto.

İddiaya göre Cenk Bilge isimli bir kişi, konakladığı 5 yıldızlı otelde son güne kadar odasındaki bozuk klimanın tamir edilmesi için otel yetkililerinden yardım istedi. Problemin otelden ayrılacağı son güne kadar çözüme kavuşturulmadığını söyleyen Bilge, sabah saatlerinde ilginç bir protestoya imza attı. Odasından taşıyıp asansörle aşağı indirdiği yatağını müşterilerle dolu restorana seren Bilge yatağa uzandı.

"HİÇBİR YETKİLİ İLE GÖRÜŞEMİYORUM"

Otelin bir kısmının klimalarında problem olduğunu, sesini çıkartan bazı kişilerin problemlerinin çözüldüğünü söyleyen Bilge, "20 saattir birisiyle konuşmak istediğimi söyledim 20 saattir herhangi bir çözüm yok. Teknik müdürle konuşmak istiyorum gelmiyor. Otelin müdürü ya da herhangi bir sorumluyla konuşmak istiyorum gelmiyor. Resepsiyondaki arkadaşlar da kimsenin gelmediğini söylüyor. Ben de otelde en serin yerin yemekhane olduğunu gördüm. Şu anda yemekhaneye yatağı serdim bakalım nasıl bir çözümleri olacak göreceğiz" dedi.

Kısa bir süre sonra yanına gelen otel yetkililerine durumu anlattığını söyleyen Cenk Bilge, onlardan da defalarca çözüm için yardım istediğini ancak kimsenin yardımcı olmadığını belirtti.

BAKANLIK YETKİLİLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Daha sonra yataktan kalkan ve görüntü paylaşımını durduran Cenk bilge, sosyal medya hesabından yaşananları paylaştı. Çok sayıda etkileşim alan Bilge, olayın sonrasını yine sosyal medya hesabından "Bakanlık yetkilisi 3 kişi 00.30’da otele geldi. Konuyla ilgileniyorlar, özellikle klimalar konusunda gerekli evrakları talep ettiklerini işletme ile ilgili süreç başlattıklarını paylaştılar. Buradan sesimi duyurmama yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Umarım diğer işletmelere örnek olur" paylaşımı yaptı.