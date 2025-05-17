Odatv Ankara Haber Müdürü ve yazar Hikmet Çiçek yaşamını yitirdi

Odatv Ankara Haber Müdürü gazeteci ve yazar Hikmet Çiçek, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Çiçek,1949 yılında Ankara’da doğdu. 1968 sonrasında devrimci gençlik mücadelesine katıldı. DEV-GENÇ üyesi oldu. Aydınlık dergisinin ikiye bölünmesi sürecinde Proleter Devrimci Aydınlık (PDA) saflarında yer aldı.

12 Mart 1971 döneminde, SBF Basın ve Yayın Yüksek Okulu öğrencisiyken “Anayasayı ihlal” iddiasıyla idam talebiyle yargılandı. 14 yıl 4 ay hapiste kaldıktan sonra 1986 yılında tahliye oldu.

Çiçek daha sonra, 2000’e Doğru, Yüzyıl, Siyah-Beyaz ve Aydınlık dergilerinde ve gazetelerde muhabirlik, haber müdürlüğü, Ankara temsilciliği ve genel yayın yönetmenliği gibi görevlerde bulundu.

2008 yılında Ergenekon davasında yeniden hapse girdi. 6 yıl Silivri Cezaevi’nde kaldı.

Hikmet Çiçek’in İrticaya Karşı Genelkurmay Belgeleri, Hangi Hizbullah, Dr. Bahattin Şakir, Ergenekon Tertibinde Gizli Tanıklar, Ben Veli Küçük, Devrimci Portreler- 68’in 50. Yılı ve Nâzım’ın Harp Okulu ve Donanma Davaları adlı kitapları bulunuyor.