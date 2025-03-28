Odeabank, 14 yıl sonra el değiştirdi

Odeabank'ın Abu Dabi merkezli yatırım ve holding şirketi ADQ'ya satışına onay çıktı.

Rekabet Kurulu, Odeabank'ın tek kontrolünün ADQ Financial Services LLC aracılığıyla nihai olarak Abu Dhabi Developmental Holding Company P.J.S.C. tarafından devralınması işlemine izin verdi.

CNBC-e'nin aktardığına göre, Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ), Odeabank'ın sermayesinin yüzde 96'sını satın almak için Bank Audi liderliğindeki konsorsiyumla anlaşmıştı.

2011 YILINDA TÜRKİYE PAZARINA GİRMİŞTİ

Böylece 2011 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan (BDDK) sıfırdan kurulma lisansı alarak Türk bankacılık sektörüne giren Odeabank aradan geçen 14 yıl sonra el değiştirdi.

Anlaşmaya göre, Bank Audi'nin yüzde 76,419 payının yanında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development, "EBRD") yüzde 8,009, Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation, "IFC") yüzde 6,362, IFC FIG Investment Company S.a.r.l yüzde 3.426 ve Mohammad Hassan Zeidan yüzde 1,780 oranındaki paylarını ADQ'ya satmayı kabul etmişti.

ADQ'nun yaklaşık 250 milyar dolarlık büyüklüğü olduğu belirtiliyor.

ODEABANK 2012'DE FAALİYETE BAŞLADI

Beyrut merkezli Bank Audi'nin Türkiye'deki yüzde 100 iştiraki olan Odeabank 28 Ekim 2011'de Türkiye'de mevduat bankası olarak kurulma iznini aldı.

BDDK tarafından 2 Ekim 2012 tarihinde faaliyet izni onaylanan Odeabank 533 milyon 520 bin TL ödenmiş sermayesi ile faaliyete başladı.

Ülke genelinde 15 şehirde 41 şubesi bulunan Odebank'ta yaklaşık 1300 kişi çalışıyor.