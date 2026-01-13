Ödeme sistemlerinde şikayetler son bir haftada yüzde 247 arttı

Son dönemde artan dijitalleşmeyle birlikte yaygın olarak kullanılan sanal POS ve dijital ödeme uygulamaları, kullanıcı mağduriyetleri nedeniyle yeniden gündemin üst sıralarına taşındı.

Finansal güvenlik, izinsiz işlemler ve ödeme gecikmeleri gibi başlıklar etrafında yoğunlaşan tartışmalar sürerken, çözüm platformu Şikayetvar dikkat çekici verilerini kamuoyuyla paylaştı. Platformun açıkladığı verilere göre, sanal POS ve ödeme sistemlerine yönelik şikayetler yalnızca son bir haftada yüzde 247 oranında artış gösterdi.

Bir önceki ay bin 146 olan toplam şikayet sayısı ise yüzde 178’lik artışla 3 bin 190’a yükseldi. Ortaya çıkan bu tablo, bireysel kullanıcıların yanı sıra e-ticaret yapan işletmelerin de ödeme sistemleriyle ilgili ciddi sorunlar yaşadığını ortaya koyuyor.

Şikayetvar verilerine göre sanal POS ve dijital ödeme uygulamalarıyla ilgili en sık gelen şikayet türleri şöyle öne çıkıyor:

Bilgim ve iznim dışında gerçekleşen işlemler: Birçok kullanıcı, kredi kartı veya banka hesabından sanal POS üzerinden para çekildiğini, onayları veya işlemleri olmamasına rağmen yüksek tutarlı tahsilat yapıldığını bildiriyor. Bu tür mağduriyetlere karşı iade taleplerinin sonuçsuz kalması da sıkça şikayet konusu olarak öne çıkıyor.

İzinsiz para çekimi / güvenlik endişesi: Kullanıcılar kartlarından veya hesaplarından izinsiz kesintiler, tekrar eden çekimler yaşadıklarını, bankaların veya ödeme servislerinin yeterince güvenlik sağlamadığını belirtiyor.

Ödeme iadesi ve destek sorunları: İzinsiz çekilen tutarların ya da hatalı ödemelerin iadesi gecikiyor veya cevap alamıyorum gibi müşteri hizmetleri problemleri sık karşılaşılan şikâyetler arasında.

Sanal POS başvuru / onay süreçlerindeki sorunlar: Bazı kullanıcılar, sanal POS başvurularının gerekçesiz reddedilmesi, süreçlerin belirsiz veya yavaş ilerlemesi gibi sorunları platform üzerinden dile getiriyor.

Ticari işlemlerde blokaj / ödeme aktarım problemleri: Özellikle e-ticaret yapan işletme sahipleri, POS üzerinden yaptıkları satışların gelirlerinin bloke edilmesi, ödemelerin uzun süre aktarılmaması gibi sorunları aktarıyor.

Teknik ve entegrasyon hataları: Bazı işletmeler sanal POS entegrasyonunda hatalar, ödeme alınamama veya sistem hatası gibi teknik problemler yaşadığını belirtmiş.

Platforma ulaşan bazı şikayetlerse şöyle sıralandı: