Ödemiş Belediye Başkanı Turan: "Ödemiş’in yaşadığı tarihi en büyük felaketlerden birisi"

İzmir’in Ödemiş ilçesi Tosunlar Mahallesi’nde 2 Temmuz günü başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını yaklaşık 48 saat süren havadan ve karadan müdahalelerin ardından kontrol altına alındı.

Yangının ardından bölgeyi değerlendiren Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, yangının bilançosunu ve bölgedeki hasarı anlattı.

ÖDEMİŞ HALKI İMECEYLE MÜCADELE ETTİ

Yangın sürecinde bölge halkının ve çevre belediyelerin büyük dayanışma gösterdiğini vurgulayan Turan, şunları söyledi:

“Ödemiş halkı çok ciddi bir imece örneği gösterdi. Bütün herkes buradaydı. Söndürmek adına elimizden geleni fazlasıyla yaptığımızı düşünüyoruz. Tabii ki beş altı büyükşehir belediyesinin, itfaiye ekiplerinin desteği, Orman Genel Müdürlüğü’nün, Bölge Müdürlüğü’nün ekipleri, vatandaşlarımızın süt toplama tanklarıyla, mandıraların özellikle süt toplama aparatları, beton mikserlerini doldurup getirenler, bireysel evindeki tankıyla hayvanlarını sulamak için ikişer, üçer tonluk tanklarıyla buraya gelen yüzlerce, binlerce belki destek oldu. Yangın bölgesine su pompalayan arazözler, itfaiyeler hiçbir zaman susuz kalmadı, arkasında yedeği hazırdı. Böyle bir destekle ancak bu kadar koruyabildik.”

"RAKAMLARLA TELAFFUZ ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Yangında biri yaşlı vatandaş, diğeri bir orman işçisi olmak üzere iki kişinin hayatını kaybettiğini belirten Turan, çevresel kayıpların da çok büyük olduğunu ifade etti:

“İki can kaybımız var. Birisi ilk yangının olduğu saatlerde yaşlı ve yatalak bir hastamızın taşınama işinden dolayı bir kayıp. İkincisi de Orman Bölge Müdürlüğü’nde çalışan bir operatör arkadaşımızın kaybı. İnsani kayıplarımız bunlar. Ama canlık kaybı dediğimizde sadece bunlar değil. Buradaki bitki örtüsü, ağaçlar ciğerlerimiz gitti burada. Toprakta yaşayan, bu bölgede yaşayan sürüngen hayvanlar, böcekler yangından kaçamayan sayıyı düşündüğümüzde bunu rakamlarla telaffuz etmek mümkün değil.”

"TURAN, YANGIN NEDENİYLE TAHLİYE EDİLEN KÖYLERDEKİ VATANDAŞLAR İÇİN DESTEKLERİN SÜRECEĞİNİ VURGULADI"

“Altı köyümüz tahliye edildi, hayvanlar tahliye edildi. Bu insanlara yardımlarımız olacak. Bu insanların normal yaşama devam etmesi için belediyeler, AFAD, her neyse devletimiz yerel yönetimlerimiz elinden geleni yapacak. Bu konuda bir şüphemiz yok. Ama bu insanların bundan sonraki hayatını devam ettirmesi için bu bölgeden hayatını kazanıyorlardı. Bu zeytinlerden, dağdaki ağaç mahsulünden para kazanıyorlardı. Bunların geri yeniden edinilmesi çok kolay olmayacak.”

"ACIMIZ TARİF EDİLEMEZ"

Yangının Ödemiş tarihindeki en büyük felaketlerden biri olduğunu belirten Belediye Başkanı Turan, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Acımız tarif edilmez. Ödemiş’in yaşadığı tarihi en büyük felaketlerden birisidir diye düşünüyoruz. Kurtuluş Savaşları’ndan sonra. Yapacak bir şey yok, olan oldu. Bundan sonra bunların tedavisini, pansumanını nasıl yaparız, mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetini nasıl gideririz bunların çalışmasını yapacağız. Tabii dünden beri sizlerin aracılığıyla, basın aracılığıyla da biz sesimizi duyurduk. Çok ciddi dışarıdan destekler oldu. Bunların sayesinde bugünü yangını söndürme anlamında verimli olarak geçirdik. Çok ciddi mesafe katettik.”

"BAZI MAHALLERDE NERDEYSE HİÇBİR ŞEY KALMADI"

Yangından en çok etkilenen mahalleleri sıralayan Turan, bazı yerleşimlerde yapıların büyük kısmının yok olduğunu söyledi:

“Suçıktı ve Tosunlar mahalleleri ciddi şekilde sıkıntılıydı. Bunlar da hemen hemen geriye hiçbir şey kalmadı. Karadoğan Mahallesi’nin de büyük çoğunluğu gitti. Yeniköy Mahallesi öyle. Üzümlü Mahallesi’ni boşaltmıştık, Üzümlü Mahallesi’nde çok az bir beş altı ev rüzgarın dün akşam üzeri farklı yöne dönmesiyle mucize eseri kurtuldu. Yukarıdaki Köseler Mahallemiz hemen hemen tamamen hasarsız atlattı. Yeniköy, Karadoğan, Tosunlar ve Suçıktı mahalleleri burada ciddi sıkıntılar var. Hemen hemen tamamı yok oldu diyebiliriz. Toplam mahallelerin ortalamasını aldığımızda yüzde yirmilik içeride kalan bir ev sayısı var. Birçoğu da farklı yerlerinde, bahçelerinden vesaire zarar gördü.”