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Ödemiş-Bozdağ yolu yangın nedeniyle ulaşıma kapatıldı

İzmir’in Ödemiş ilçesindeki orman yangında ekiplerin hem havadan hem karadan müdahalesi devam ederken, Ödemiş-Bozdağ karayolu geçici olarak ulaşıma kapatıldığı öğrenildi.

Ajans Haberleri
  • 26.07.2023 23:23
  • Giriş: 26.07.2023 23:23
  • Güncelleme: 26.07.2023 23:23
Kaynak: İHA
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Ödemiş-Bozdağ yolu yangın nedeniyle ulaşıma kapatıldı


Yangın, Ödemiş Küçükkavulcuk Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında başladı. 14.10’da ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan 3 helikopter, karadan 15 arazöz 4 su ikmal ve 2 dozer ile müdahalesi devam ederken, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, rüzgarın da etkisiyle devam eden yangın nedeniyle Bozdağ karayolunu Birgi Mahallesi girişinde trafiği geçici olarak kapattığı öğrenildi.

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