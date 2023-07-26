Ödemiş-Bozdağ yolu yangın nedeniyle ulaşıma kapatıldı

İzmir’in Ödemiş ilçesindeki orman yangında ekiplerin hem havadan hem karadan müdahalesi devam ederken, Ödemiş-Bozdağ karayolu geçici olarak ulaşıma kapatıldığı öğrenildi.

Ajans Haberleri 26.07.2023 23:23 Giriş: 26.07.2023 23:23

Güncelleme: 26.07.2023 23:23 Kaynak: İHA

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