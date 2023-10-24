Ödemiş'te tırın altında kalan motosikletin sürücüsü yaralandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde hakimiyetini kaybettiği motosikletiyle sürüklenerek tırın altında kalan sürücü ağır yaralandı.
Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, M.K'nin kullandığı 35 BBK 160 plakalı motosiklet, Birgi Mahallesi girişinde kontrolden çıkarak devrildi. Karayolunda sürüklenen motosiklet, dönüş için manevra yapan M.K. idaresindeki 35 BAD 597 plakalı tırın altına girdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan ve ilk ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.K, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü.
M.K'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
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