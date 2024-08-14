Ödemiş'te trafik kazası: 5 yaralı

Kaza, saat 00.10 sıralarında Ödemiş - İzmir yolu Türkmen Mahallesi'nde meydana geldi. Ödemiş'ten İzmir istikametine seyir halinde olan A.D. idaresindeki 35 Z 6598 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.Ö. yönetimindeki 48 AFG 425 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye ayrılırken, kazada sürücüler A.D. ve A.Ö. ile otomobilde yolcu olan Z.Ö., Y.Ö. ve F.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.