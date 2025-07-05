Ödemiş'teki yangında yaralanmıştı: Orman işçisi Ragıp Şahin hayatını kaybetti
İzmir’in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz’da başlayan orman yangınında ağır yaralanan Beydağ Orman İşletme Şefliği personeli şoför Ragıp Şahin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şahin'in ölümüyle sonucu Ödemiş yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
İzmir’in Ödemiş ilçesinde yaşanan yangınlarda ağır yaralanan Beydağ Orman İşletme Şefliği personeli şoför Ragıp Şahin'in hayatını kaybetmesiyle can kaybı 3'e yükseldi.
Ödemiş ilçesi Tosunlar Mahallesi’nde, 2 Temmuz’da başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangını, yaklaşık 48 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınabildi.
Yangının etkilediği Suçıktı Mahallesi’nde, bir evde mahsur kalan 81 yaşındaki yatalak hasta İbrahim Erkan ve yangına müdahale sırasında Konya Orman Bölge Müdürlüğü’nde görevli dozer operatörü İbrahim Demir, Köseler Mahallesi civarında hayatını kaybetti.
Yangına müdahale ederken Köseler Mahallesi civarında kullandığı pikap içerisinde ağır yaralanan Beydağ Orman İşletme Şefliği personeli şoför Ragıp Şahin ise hastaneye kaldırıldı.
45 yaşındaki 4 çocuk babası Şahin, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.
Şahin'in ölümüyle, Ödemiş yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.