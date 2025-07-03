Ödemiş yangınına müdahale eden ekipteki kepçe operatörü İbrahim Demir hayatını kaybetti

İzmir’in Ödemiş ilçesi Tosunlar Mahallesi'nde devam eden yangında, söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan kepçe operatörü İbrahim Demir'in de hayatını kaybetmesiyle can kaybı 2'ye yükseldi.

İzmir’in Ödemiş ilçesi Tosunlar Mahallesinde dün akşam 21.05'te henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangını devam ediyor.

Yangına ilk müdahale 21.15'te İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahaleye başlanmış ve gün doğumu ile birlikte yangın söndürme çalışmalarına 2 uçak ve 9 helikopter dahil edilmişti.

Kontrol alma çalışmaları devam eden yangın nedeniyle iki köy tamamen tahliye edildi. Köseler ve Üzümler Köyü'nün tahliye çalışmaları ise devam ediyor.

Öte yandan yangınla mücadele amacıyla Konya’dan görevli olarak Köseler Köyü’ne gönderilen kepçe operatörü İbrahim Demir’in yangının köye ulaşmasını engelleme çalışmalarında görev aldığı ancak kepçenin bir anda alevlerin arasında kalması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yaklaşık 21 saattir devam eden yangın nedeniyle Tosunlar Köyü’nde yaşayan 81 yaşındaki İbrahim Erkan da dumandan etkilenerek hayatını kaybetmişti.