Ödemişli halk, atık yakma projesine karşı çıktı

BİRGÜN EGE

İzmir’in Ödemiş ilçesinde Biosun Ödemiş Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre şirketinin yapmak istediği atıkların termal yöntemle bertaraf edilmesi ve enerji üretim tesisi projesine bölge halkı tepki gösterdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, proje için çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci kapsamında halkın katılım toplantısı düzenledi. Belediye Kültür Sarayı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda bölge halkı eylem gerçekleştirdi. Yurttaşlar, tarım arazilerinin ve yaşam alanlarının zarar göreceğini belirterek, projenin iptal edilmesini istedi.

Şirket, Ödemiş Katı Atık Yönetimi Entegre Tesisleri'nin bulunduğu alanda, mevcut mekanik ayırma, biyometanizasyon, elektrik üretimi ve sonrasında türetilmiş yakıt (ATY) tesislerine ek olarak, atıkların termal olarak saklanması planladı.

Ayrıca bu alanda enerji üretiminin sağlanacağı yeni bir merkezde hedeflendi. Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Bayındır, Tire, Selçuk ve Torbalı ilçelerinden atıkların işleneceği tesis için 978 milyon 678 bin TL bütçe ayrıldı.