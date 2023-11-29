Ödemiş’te 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili tutuklu sayısı 8 oldu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 4 kişinin yaralandığı olayda son olarak yakalanan 2 şüphelinin de tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 8'e çıktı.

Olay, geçen pazar günü saat 21.00 sıralarında, Akıncılar Mahallesi Dr. Mustafabey Caddesinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada R.T. (48), G.T. (33), M.T. (17) ve yoldan geçen M.A. (54) yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Organize Büro Amirliği ve Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 6'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Son olarak olayla ilgili 2 şüpheli daha yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin de tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 8'e çıktı.

Öte yandan adreslerde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, çok sayıda tüfek kartuşu ve tabanca mermisi ele geçirildi.