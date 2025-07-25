Ödenek yetmedi, orman yandı: Yangın havuzu ihaleleri iptal

Türkiye’nin ciğerlerini küle çeviren orman yangınları bu kez can aldı. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine ulaşan orman yangınlarına müdahale eden beş orman işçisi ve beş AKUT gönüllüsü hayatını kaybetti. Türkiye’de, 2025 yılında orman yangınlarına müdahale ederken yaşamını yitiren orman işçisi sayısı yediye ulaştı.

Eskişehir'de yaşanan felaketin ardından Türkiye’de orman yangınlarına müdahalede yaşanan zafiyet bir kez daha gündeme geldi. Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara, orman yangınlarının önlenmesi üzerine yaptığı açıklamada, orman yangınları ile mücadelenin devamlılık gerektirdiğinin altını çizerek, İzmir Buda’daki orman eğitim merkezinin 2018 yılında kapatıldığını söyledi.

ÖDENEK YETERSİZ

Özkara’nın açıklamalarının yanı sıra, Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü’nün ödenek yetersizliği nedeniyle hayata geçiremediği projeler de orman yangınları ile mücadeledeki zafiyeti ortaya koydu. Müdürlüğü, 2022 ve 2023 yıllarında defalarca yapım ihalesini açtığı Erikli Mevkii Yangın Havuzu Projesi’nin, ödenek yetersizliğine takıldığı öğrenildi.

TAMAMLANAMAYAN İHALELER

OGM Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü İnönü Orman İşletme Şefliği, Erikli Mevkii Yangın Havuzu için ilk ihaleyi 27 Haziran 2022 tarihinde açtı. İhale, “Bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin ya da yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması nedeniyle” iptal edildi.

Müdürlük, yangın havuzunun yapımı için Temmuz 2022’de bir ihale daha düzenledi. 8 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen ihale de “Bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin ya da yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması” gerekçesiyle tamamlanamadı.

Yangın havuzu için 8 Mayıs 2023 ve 6 Haziran 2023 tarihlerinde iki girişimde daha bulunuldu. Mayıs 2023 ve Haziran 2023’teki ihaleler de yine ödenek yetersizliği gerekçesiyle sonuçlandırılamadı.