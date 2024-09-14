Ödenen tazminatı bile geri istediler

Maraş merkezli depremlerden etkilenen 11 kentte depremzedelerin barınma ve rezerv alan sorunu devam ediyor. Adıyaman’da Doğan Afet Sigortalar Kurumu (DASK), depremzedeye verilen yardımı fazla bularak yarısından fazlasını geri istedi. Hatay’da da az hasarlı bina, bina sahibinden habersiz yıkıldı. Yurttaşlardan tepki yağdı.

Adıyaman’da sigortalı evi orta hasar alan bir yurttaş, Doğal Afet Sigortalar Kurumu’ndan (DASK) depremin hemen ardından tazminat aldı. Daha sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 1’inci hasar tespit seviyesine yaptığı itirazların ardından binanın hasar oranı değişti ve binanın daha düşük hasarlı olduğu ortaya çıktı.

DASK 30 GÜN İÇİNDE ÖDEME İSTEDİ

DASK ise depremzedeye fazla ödeme yaptığını belirterek yurttaşa yazı yolladı ve yaptığı ödemenin büyük bir kısmını geri istediğini söyledi. Kurum tarafından gönderilen resmi belgede 30 gün içinde geri ödeme yapılması gerektiği vurgulanarak özetle şunlar denildi:

"Konutun ilk hasar tespiti sonucu tarafınıza ödenen tutar 214.286,80 TL. İtiraz sonucu yapılan hasar tespiti ile tarafınıza ödenmesi gereken tutar 32.799,00 TL. Fazla ödeme tutarı ise 181.487,80 TL. İlk tespite göre fazla hasar ödemesi yapmış olduğumuz sigortalılarımız, yeni tespite göre almış oldukları fazla hasar ödeme tutarlarını tarafımıza iade etmeye başlamıştır. Bu doğrultuda, yukarıda detayları sunulan, itirazlar neticesinde kesinleşen hasar durumunuza göre tarafınıza fazla ödenen 181.487,80 TL tutarı kurumumuzun belirtilen banka hesap numarasına yatırılması gerekmektedir."

BirGün’ün edindiği bilgiye göre bu belge birçok afetzedeye gönderildi. Afetzedelerin çoğunun bu parayı harcadığı ve başka işlere yönelmek zorunda kaldığı, dolayısıyla parayı iade etmek istemediği öğrenildi.

YURTTAŞTAN HABERSİZ YIKIM

Depremle hasar alan binaların ise yıkım işlemleri devam ederken barınma sorunu da giderek derinleşiyor. Hatay’ın Defne ilçesindeki Armutlu Mahallesi’ndeki bir bina 6 Şubat depremlerinde az hasar aldı. Bina sahibinin başvurularının ardından yıkım kararı yapılmayacağı depremzedeye iletildi. Geçen pazar ise binanın yakınından geçen depremzede yapının yıkıldığını gördü. Depremzede, kendisine haber dahi verilmeden yıkımın gerçekleştirilmesine tepki göstererek şunları kaydetti:

"Yıkıma itiraz etmiştim ve kabul edilmişti. Karot örneği yok, herhangi bir gerekçeli karar yok bir kağıtla gelip yıkmışlar. Dairelerime biçilen değer de kabul edilemez. 12 dairemde 1 milyon TL ila 1 milyon 400 bin TL arası fiyat biçmişler. Az hasarlı bir bina. İtirazımın ardından 2. bir tebligat gelmeden yıkıldı. Bu haksızlık. Kira yardımından da faydalanamayacakmışım. Her açıdan mağdur edildim. Kime gideceğiz, kime başvuracağız şaşırdım. Hatay halkı muhatap dahi bulamıyor."

DİKKAT ÇEKİCİ BİR KARAR VERİLDİ

CHP Urfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın, depremde yıkılan Urfa ve Diyarbakır’da çiftçilerin tarımsal desteklemelerine el konulmasını Kamu Denetçiliği Kurumu’na ettiği şikâyet değerlendirildi. Kurum, çiftçilerin üretim yapmasının engellediğini vurgulayarak, çiftlerin lehine istisnai düzenleme yapılması yönünde Tarım ve Orman Bakanlığı’na tavsiyede bulunulmasına karar verdi.